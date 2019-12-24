Какой будет инфляция в России в 2020 году

Если с 2020 г. расходы государства будут расти сильнее, чем на заложенные в бюджете 5% в номинальном выражении (будет догоняющий рост после недоисполнения бюджета на 1 трлн руб. в 2019 г.), то это поможет инфляции вернуться на уровень 4%. Мы ожидаем в I квартале инфляцию в 2,3%, а к концу года – 3,7%. Но если тенденции этого года продолжатся и расходы будут финансироваться с трудом, то инфляция вряд ли преодолеет 3%, и тогда ЦБ придется дальше смягчать политику и снижать ставку ниже нейтрального диапазона, т. е. ниже 6%».