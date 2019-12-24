Какой будет инфляция в России в 2020 году
Снижая 13 декабря ключевую ставку, Центробанк снова признал: инфляция пока останется ниже таргета в 4%, спрос пережат, но разгонять его дешевыми деньгами опасно, а без структурных реформ экономике не под силу ускориться. Возможности Центробанка ограничены, указала его председатель Эльвира Набиуллина: спрос в экономике зависит в первую очередь от желания бизнеса вкладывать деньги. Ранее другую точку зрения высказывал министр экономического развития Максим Орешкин: «Инфляции просто неоткуда взяться», потому что денежно-кредитная политика пока не привела ни к какому росту кредитной активности (цитата по «Интерфаксу»). «Ведомости» обсудили с экономистами, остались ли у ЦБ возможности стимулировать спрос без угрозы макроэкономической стабильности и какой будет инфляция в 2020 г.
Главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков:
«О состоянии спроса со стороны населения можно судить по данным Росстата об инфляции в сегменте нерегулируемых рыночных услуг: юридических, образовательных, медицинских, школ вождения, языковых школ и т. д. Действительно, в середине года спрос был ослабленным, цены в этом сегменте росли на 2,8–2,9% в годовом выражении, но в октябре – ноябре их рост ускорился сначала до 3,8%, а потом до 4,1%. Спрос на эти услуги лучше всего отражает изменения бюджета домохозяйств, он меньше зашумлен волатильностью курса или погоды.
В 2020 г. благодаря увеличению государственных расходов вырастет занятость в отраслях, связанных с национальными проектами, начнут расти зарплаты, оздоровится спрос.
Сейчас решения ЦБ влияют на спрос не напрямую, а через доходности ОФЗ. Ключевая ставка близка к нейтральному диапазону (6%), а доходность ОФЗ – к своему справедливому уровню: бескупонная доходность 10-летних ОФЗ составляет 6,3–6,4%, пятилетних – порядка 6%. Доходности ОФЗ формируют все ставки в экономике – например, по пятилетним ОФЗ можно прогнозировать средние ставки ипотеки – они выше примерно на 2,5 п. п. Скорее всего, все остальные ставки будут постепенно приходить в соответствие с этими доходностями.
По нашим прогнозам, инфляция в марте 2020 г. составит 2,7%, в июне – 3,1%, в декабре – 3,9–4,2%».
Начальник управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка Николай Кащеев:
«ЦБ может стимулировать спрос только довольно рискованным в нынешней ситуации инструментом – кредитными деньгами. Он уже идет навстречу своим многочисленным критикам, снова снизив ключевую ставку на 0,25 п. п. Конечно, такая ставка все еще не стимулирует кредитование, но и не создает риски. Рисковать макроэкономической стабильностью ради негарантированного ускорения экономического роста ЦБ не станет.
Грядущие госрасходы направлены больше на стимулирование предложения, чем спроса. Они способны произвести ограниченный эффект, но устойчивого роста, скорее всего, не будет. Недостаточно залить в мотор машины масло, нужно, чтобы как минимум хорошо работали свечи, – и тогда она поедет. «Свечей» сейчас в экономике, можно сказать, что нет: доходы не растут, у инвесторов нет желания вкладывать деньги.
Инфляция в следующем году останется низкой, но это и ожидаемо – при экономическом росте на 2% в лучшем случае откуда ей взяться?»
Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров:
«Как видно из динамики розничной торговли (рост в январе – октябре на 1,5%) и инвестиций (0,8% в III квартале), спрос действительно сильно опережает. Но это вопрос не последнего года, а общего состояния нашей экономики: компании предпочитают не инвестировать, не видя спроса ни внутреннего, ни внешнего. Лучше всего ситуацию отражает динамика реальных располагаемых доходов населения, которые показали взрывной рост только в III квартале 2019 г. (по оценке Росстата, на 3% в годовом выражении; за январь – сентябрь доходы выросли на 0,2%) впервые с 2014 г.
Снижение ставок должно привести к снижению стоимости кредитования и поддержать спрос, но если не растут доходы населения, то рост потребления за счет кредитов чреват ростом просроченной задолженности. Компаниям же просто некуда инвестировать – рост дивидендной доходности говорит о том, что они предпочитают не вкладывать деньги, а распределять их среди акционеров. Поэтому ЦБ не может, не создавая рисков, влиять на спрос и экономику, причем это глобальная проблема.
Предсказать, как госрасходы могут повлиять на инфляцию в 2020 г., невозможно, поскольку неизвестно, какие деньги дойдут до экономики и на какие проекты. Многие проекты до сих пор не определены или находятся в стадии разработки. Наш прогноз инфляции – 2,6–2,7% в январе, 3% – в конце II квартала, 3,8% – в конце 2020 г.».
Главный экономист ING по России Дмитрий Долгин:
«Возможности ЦБ стимулировать спрос сильно ограничены. Да, теоретически можно было бы стимулировать его монетарными мерами, но было бы странно, с одной стороны, ужесточать макропруденциальную политику, а с другой – пытаться стимулировать спрос низкой ставкой. Это было бы движение в разные стороны и демонстрировало бы, что ЦБ не знает, что делать.
Если с 2020 г. расходы государства будут расти сильнее, чем на заложенные в бюджете 5% в номинальном выражении (будет догоняющий рост после недоисполнения бюджета на 1 трлн руб. в 2019 г.), то это поможет инфляции вернуться на уровень 4%. Мы ожидаем в I квартале инфляцию в 2,3%, а к концу года – 3,7%. Но если тенденции этого года продолжатся и расходы будут финансироваться с трудом, то инфляция вряд ли преодолеет 3%, и тогда ЦБ придется дальше смягчать политику и снижать ставку ниже нейтрального диапазона, т. е. ниже 6%».