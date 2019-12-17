Греф и Минтранс вступились за инвесторов в инфраструктуру
Президент Сбербанка Герман Греф и Минтранс заступились за инвесторов в инфраструктуру. Госбанкир и первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов выступили против регулирования инфраструктурных проектов законопроектом о защите инвестиций и попросили исключить из-под его действия концессии и ГЧП.
Об этом говорится в декабрьском письме Грефа председателю Госдумы Вячеславу Володину («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил представитель Володина и сотрудник Сбербанка) и ноябрьском письме Алафинова вице-премьеру Максиму Акимову. Представитель Акимова подтвердил получение письма, отказавшись от других комментариев. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.
В законопроекте есть «прогрессивные положения» – например, неизменность налогов для инвесторов, трактовка в их пользу всех противоречий в регулировании, признает Греф. Но проект не делает различий между частными инвестпроектами, окупаемыми за счет коммерческой выручки, и инфраструктурными проектами, создаваемыми по заказу государства, которые в итоге остаются в его собственности. Так, транспортные проекты, которые реализуются по концессии, полностью попадают под законопроект, поэтому нужно оценить его влияние на рынок концессий, предупреждает представитель Минтранса.