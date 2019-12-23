Какие страны быстрее всего росли в этом десятилетии
Быстрее всего в 2010-е гг. росла экономика Эфиопии, выявило исследование Financial Times. Это может показаться неожиданным, ведь стране пришлось просить финансовую помощь у Международного валютного фонда (МВФ). Тем не менее в 2010-х гг. ВВП Эфиопии вырос на 146,7%, а рост ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составил 149%. Это лучший результат по обоим показателям.
Самый худший результат в обеих категориях у другой страны с того же континента – Ливии. Ее ВВП сократился на 71% в 2010-е гг. Правда, в исследовании не фигурируют Сирия и Венесуэла – там дела шли настолько плохо, что МВФ прекратил собирать данные. По оценкам экономистов, за первый шестилетний президентский срок Николаса Мадуро ВВП Венесуэлы сократился вдвое.