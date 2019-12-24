Как мир пытается справиться с мусором
Десятилетиями США и другие развитые страны вывозили большую часть своего мусора в Китай. Но в прошлом году Пекин ограничил ввоз, чтобы улучшить собственную экологическую ситуацию. Другие страны Азии последовали его примеру. Из-за этого миру пришлось серьезно озаботиться проблемой переработки мусора.
Прекрасные отношения
Еще недавно Китай был крупнейшим импортером мусора. С 1992 г. страна импортировала 45% мировых пластиковых отходов, по данным журнала Science Advances. При этом она принимала грязный и неотсортированный мусор.
Китай использовал отходы для производства новых товаров, а грузоперевозчики специально предлагали скидку на транспортировку мусора, чтобы их корабли не возвращались из США и других стран пустыми. «Это были прекрасные отношения: мы покупали его товары и возвращали пустую упаковку», – описывает прошлую практику вице-президент американской Wate Management Брент Белл (цитата по WSJ).