Как мир пытается справиться с мусором

Китай использовал отходы для производства новых товаров, а грузоперевозчики специально предлагали скидку на транспортировку мусора, чтобы их корабли не возвращались из США и других стран пустыми. «Это были прекрасные отношения: мы покупали его товары и возвращали пустую упаковку», – описывает прошлую практику вице-президент американской Wate Management Брент Белл (цитата по WSJ).