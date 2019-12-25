В попытке сохранить средний класс в Канаде даже появился специальный министр
Сокращение среднего класса угрожает экономике страны
Политика премьер-министра Канады Джастина Трюдо часто затрагивает средний класс. В 2019 г. правительство подготовило бюджет, получивший название «Инвестиции в средний класс», снизило налоги для него, а в ноябре в стране и вовсе появился министр благосостояния этого слоя населения.
Последнее решение – беспрецедентный шаг для развитых стран, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Оппоненты Трюдо и некоторые аналитики называют это политическим трюком. Но сокращение среднего класса действительно может иметь плохие последствия для экономики, предупреждают специалисты.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью