В попытке сохранить средний класс в Канаде даже появился специальный министр

Политика премьер-министра Канады Джастина Трюдо часто затрагивает средний класс. В 2019 г. правительство подготовило бюджет, получивший название «Инвестиции в средний класс», снизило налоги для него, а в ноябре в стране и вовсе появился министр благосостояния этого слоя населения.