Компании не могут рассчитывать на пересчет всех налогов по оспоренным сделкам

Практика складывается в пользу налоговиков. Они выиграли 70 из 80 дел об оптимизации с момента появления ст. 54.1, говорил замруководителя ФНС Даниил Егоров. Юристы смогли вспомнить лишь один случай, когда суды согласились на реконструкцию по ст. 54.1, – дело «Кузбассконсервмолока» (его представитель не ответил на запрос в выходные). Инспектора не отрицали, что компания понесла расходы, но отказывались их учитывать, считая, что сделка была совершена для ухода от налогов. Компания провела реконструкцию и обосновала затраты на 56 млн руб., суд с ней согласился и постановил уменьшить базу налога на прибыль на эту сумму. Спор дойдет до Верховного суда, полагает Андреев, и если он откажется от рассмотрения дела, ориентиром может стать письмо Минфина.