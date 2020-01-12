Компании не могут рассчитывать на пересчет всех налогов по оспоренным сделкам
Компания, которая необоснованно получила налоговую выгоду, например вычет по НДС, не может рассчитывать на пересчет всех ее налогов – письмо с такими разъяснениями Минфин направил в ФНС. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность подтвердил представитель Минфина. Ранее о письме сообщил РБК.
Признаки недобросовестного поведения бизнеса были закреплены в ст. 54.1 Налогового кодекса в 2017 г. Компания не может претендовать на уменьшение налогов, если действовала недобросовестно, пусть даже у сделки была экономическая цель и она действительно состоялась, пишет Минфин.
Прежде налоговики и судьи ориентировались на признаки необоснованности выгоды, описанные пленумом Высшего арбитражного суда (ВАС) в 2006 г. Суды требовали проводить реконструкцию налоговых обязательств – например, инспектора могли отказать в вычете по НДС, но уменьшить налог на прибыль на понесенные расходы, рассказывает партнер Taxology Алексей Артюх. В постановлении пленума ВАС было указано, что суд должен исходить из подлинного экономического содержания операций, говорит руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов: если сделка притворная, то сначала инспекция должна указать, какую сделку она прикрывает, т. е. переквалифицировать ее и заново определить налоговые обязательства.
Статья 54.1 не предусматривает «учета расходов при исчислении налога на прибыль» компаний, которые злоупотребили правами, и устанавливает единое для всех налогов регулирование, пишет Минфин. Представитель ФНС отказался от комментариев. С появлением ст. 54.1 ФНС стала указывать инспекторам, чтобы они не доначисляли налоги исключительно по формальным основаниям, например из-за ошибки в счете-фактуре, говорит федеральный чиновник, но и на реконструкцию бизнес не может рассчитывать. Инспектора перестали придираться по мелким формальным основаниям еще в начале 2010-х, вспоминает Зарипов, практика сформировалась именно на основе постановления пленума ВАС, статья 54.1 формально ничего не изменила.
Подход Минфина неправильный, он приводит к уплате налогов даже за ту часть сделки, которая была проведена корректно, считает старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. Без реконструкции может возникнуть двойное налогообложение – продавцу доначислен НДС, а покупатель не может поставить эту сумму к вычету, замечает Зарипов. В Налоговом кодексе действительно нет требования проводить реконструкцию, но она использовалась при применении постановления пленума ВАС и статья 54.1 этот подход не отменяет, уверен Андреев.
Практика складывается в пользу налоговиков. Они выиграли 70 из 80 дел об оптимизации с момента появления ст. 54.1, говорил замруководителя ФНС Даниил Егоров. Юристы смогли вспомнить лишь один случай, когда суды согласились на реконструкцию по ст. 54.1, – дело «Кузбассконсервмолока» (его представитель не ответил на запрос в выходные). Инспектора не отрицали, что компания понесла расходы, но отказывались их учитывать, считая, что сделка была совершена для ухода от налогов. Компания провела реконструкцию и обосновала затраты на 56 млн руб., суд с ней согласился и постановил уменьшить базу налога на прибыль на эту сумму. Спор дойдет до Верховного суда, полагает Андреев, и если он откажется от рассмотрения дела, ориентиром может стать письмо Минфина.