Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.
«Ведомости» ознакомились с решением, предоставленным судом.
Окружной суд Хельсинки решил, что Ротенберг не смог доказать, что он проживает в Европейской экономической зоне, кроме того, по условиям работы с клиентами, банки могли отказать в обслуживании Ротенбергу, говорится в решении суда. Также по финскому законодательству банки не могли брать на себя такой существенный риск, который мог последовать в случае продолжения работы с Ротенбергом.
Ротенберг является гражданином Финляндии, он находится под американскими санкциями, но не включен в санкционные списки Евросоюза. Однако скандинавские банки отказались оформлять его платежи – они соблюдают санкции США, чтобы продолжать сотрудничество с американскими банками.
Юрист Ротенберга по этому делу Михаэль Саарикоски подтвердил, что получил решение суда. Теперь бизнесмен может оспорить решение в Апелляционном суде Хельсинки. О том, что суд в Хельсинки вынесет решение 13 января, сообщил накануне Bloomberg.
В октябре 2018 г. Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что Ротенберг подал иски к нескольким скандинавским банкам. По данным агентства, иск был подан 4 октября 2018 г. – Ротенберг обвинил банки в нарушении условий обслуживания. Через несколько дней датский Danske Bank, а также шведские Handelsbanken и Nordea, фигурировавшие в материале Bloomberg, подтвердили получение исков от Ротенберга финской гостелерадиокомпании Yle. Другой упомянутый банк – финский OP Corporate Bank – не ответил на запрос журналистов. В феврале 2019 г. Yle сообщила об отклонении иска Ротенберга Хельсинским уездным судом.
Как правило, попавшие в санкционные списки люди пытаются оспорить сами санкции, говорит партнер NSP Илья Рачков. Он не смог вспомнить случаев, когда оспаривался бы отказ банков обслуживать таких клиентов. В этом деле банки действуют неправомерно, считает Рачков: Борис Ротенберг включен только в санкционные списки США, а не ЕС, поэтому европейские банки могут работать с ним. Но банки оценивают риски – они проводят долларовые расчеты, имеют корреспондентские счета в США, поэтому предпочитают не обслуживать такого клиента до вынесения решения суда, заключает Рачков.
Осенью 2014 г. банк Nordea прекратил обслуживать счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов, объяснив это внесением Бориса Ротенберга и его брата Аркадия в санкционный список США.
Американские санкции в отношении братьев Ротенбергов были введены в 2014 г. Аркадий Ротенберг, в отличие от своего брата, включен и в санкционный список Евросоюза. Борис Ротенберг не попал под европейские санкции, поскольку является гражданином Финляндии.
Представители Бориса Ротенберга и Svenska Handelsbanken отказались от комментариев. «Ведомости» ожидают ответов остальных банков, которым был предъявлен иск.