Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам

В октябре 2018 г. Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что Ротенберг подал иски к нескольким скандинавским банкам. По данным агентства, иск был подан 4 октября 2018 г. – Ротенберг обвинил банки в нарушении условий обслуживания. Через несколько дней датский Danske Bank, а также шведские Handelsbanken и Nordea, фигурировавшие в материале Bloomberg, подтвердили получение исков от Ротенберга финской гостелерадиокомпании Yle. Другой упомянутый банк – финский OP Corporate Bank – не ответил на запрос журналистов. В феврале 2019 г. Yle сообщила об отклонении иска Ротенберга Хельсинским уездным судом.