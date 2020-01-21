Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Запомнился Орешкин своим ожесточенным спором с Центробанком из-за роста потребительского кредитования. Он может привести экономику к рецессии уже в 2020 г., допускал Орешкин. «Я уже целый год пытался им [ЦБ] объяснить, что отсутствие ограничений по платежу к доходу ведет к тому, что реально надувается пузырь», – говорил он в интервью РБК. Проблема длинных кредитов в том, что люди не понимают, что на годы влезают в долговую кабалу: они видят невысокий месячный платеж, не понимая, что «купленный в кредит телефон скоро сломается, отпуск закончится, а долг останется на много лет», объяснял он «Ведомостям».