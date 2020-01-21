Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля
Во вторник, 21 января, стал известен состав правительства премьер-министра Михаила Мишустина. Радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке. Курировать его в ранге первого вице-премьера будет бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. В этой должности он сменил Антона Силуанова, который сохранил тем не менее пост министра финансов. Место Белоусова в Кремле займет министр экономического развития Максим Орешкин, сообщали Bloomberg и РБК, а также рассказывали чиновники «Ведомостям». Минэкономразвития возглавит губернатор Пермской области Максим Решетников.
Главный за экономику в правительстве
Ключевым достижением правительства Дмитрия Медведева была бюджетная консолидация – цена барреля нефти, балансирующая бюджет, опустилась с $67 в 2017 г. до $49 в 2019 г. – это минимум с 2008 г. Макроэкономическая стабильность достигнута и пришло время для роста экономики, указывает главный экономист Global Market BCS Владимир Тихомиров.
Этого и предстоит добиваться правительству Мишустина и его первому заму, говорят чиновники. Именно Белоусов был основным автором майского указа президента, в котором ставились социально-экономические цели до 2024 г., а также идеологом нацпроектов стоимостью почти 26 трлн руб.
Белоусов настоящий государственник – мобилизовать ресурсы и распорядиться собранным, описывает его подход другой федеральный чиновник. Когда в 2018 г. обсуждалась будущая программа Путина, Белоусов, чтобы найти деньги на нацпроекты, предлагал варианты повышения налоговой нагрузки – в частности, ввести соплатеж с населения за медицинские услуги и 4%-ный налог с продаж, рассказывали чиновники, он же предложил повышение НДС (ставка с 2019 г. выросла с 18 до 20%).
Летом 2018 г. Белоусов снова выступил с идеей пополнить бюджет – изъять у 14 металлургических и химических компаний более 500 млрд руб. «сверхдоходов», которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В письме Путину он предложил выровнять рентабельность компаний с рентабельностью нефтегазового сектора за счет повышения налоговой нагрузки. «Хочу напомнить главный закон капитализма: «делиться надо», – объяснял Белоусов свою идею «Ведомостям». Идея так и не была реализована, а позже трансформировалась в законопроект о защите и поощрении инвестиций, который подготовил Минфин.
Еще в прошлом правительстве Белоусов рассчитывал стать первым вице-премьером, чтобы уже выполнять задуманные им нацпроекты, рассказывали чиновники, в том числе сотрудники аппарата правительства. Но против, по их словам, выступил Медведев. Не войдя в правительство, он критиковал кабинет министров за слабую работу по выполнению майского указа Путина, говорит один из них.
Критиковал он и председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину за слишком медленное снижение ключевой ставки: для ускорения экономического роста нужна оптимизация налогов, но такой возможности нет, поэтому остается ключевая ставка, говорил он. «Я вижу возможность для дальнейшего ее снижения, реально можно снизить до уровня примерно 5% (сейчас – 6,25%)», – рассуждал Белоусов. Он также требовал в ноябре 2019 г. «повышенной координации, причем координации такой ежедневной внутри монетарных властей, т. е. между ЦБ и Минфином с бюджетными расходами, с остатками на казначейских счетах, с использованием этих счетов и т. д. Этот механизм требует особой донастройки сейчас».
Решетников пришел на работу в правительство Москвы после назначения Сергея Собянина мэром. С 2012 по 2017 г. он руководил департаментом экономической политики и развития города. Там он отвечал за создание инвестиционной стратегии города и курировал изменения в налоговой политике. В 2017 г. он был назначен губернатором Пермского края. На этом посту он отстаивал финансовую свободу регионов – выступал за скорейшую отмену антикризисной меры – увеличение доли налога на прибыль, направляемой в федеральной бюджет (с 2 до 3 п. п. из 20%), увеличение собственных доходов регионов, неизменность правил для них, а в случае изменений правил – за компенсации.
Главный за экономику в Кремле
Орешкин, которому предстоит сменить Белоусова в Кремле («Ведомости» ожидают ответов пресс-службы Минэкономразвития и Кремля), был одним из самых молодых министров. У него репутация сильного экономиста, который во главу угла ставит макроэкономическую стабильность как условие роста инвестиций и экономики.
Орешкин работал в ЦБ, в банках, в том числе в «ВТБ капитале», откуда в 2013 г. перешел в Минфин. После этого начался его стремительный карьерный рост. Уже через полтора года он стал замминистра финансов – курировал бюджетную политику и был одним из основных авторов бюджетного правила. А всего через три года госслужбы он дослужился до должности министра экономического развития – это кресло он занял после ареста своего предшественника Алексея Улюкаева.
Орешкина чиновники называют антиподом Белоусова во взглядах на экономику, хотя он также был одним из разработчиков майского указа. Орешкин выступал за снижение налогов, за сокращение госсектора и вмешательство государства в экономику, за создание инструментов привлечения частного капитала на конкурентных началах, задачей государства он называл создание стабильных условий для бизнеса и снижение рисков. Но одновременно Орешкин считал, что бюджет при недостатке спроса в экономике может оказать ей поддержку. Поэтому он выступал за введение в бюджетном правиле контрциклической составляющей, позволяющей увеличить расходы государства и дефицит бюджета, рассказывает федеральный чиновник.
Орешкин неоднократно говорил о слишком слабом спросе в экономике, в частности, критиковал ЦБ за промедление в снижении ставки. «Инфляции неоткуда взяться», – указывал он, а на своей странице в Instagram после решения ЦБ снизить ставку написал: «Осознание реальности». Он, как и Белоусов, предлагал ЦБ координировать свои действия с правительством, чтобы у них была единая стратегия. Осенью 2019 г. Орешкин предложил создать новый орган управления совокупным спросом. А в правительственной комиссии по экономическому развитию – подкомиссию, которая бы занималась обеспечением экономического роста и содействием структурным реформам.
Запомнился Орешкин своим ожесточенным спором с Центробанком из-за роста потребительского кредитования. Он может привести экономику к рецессии уже в 2020 г., допускал Орешкин. «Я уже целый год пытался им [ЦБ] объяснить, что отсутствие ограничений по платежу к доходу ведет к тому, что реально надувается пузырь», – говорил он в интервью РБК. Проблема длинных кредитов в том, что люди не понимают, что на годы влезают в долговую кабалу: они видят невысокий месячный платеж, не понимая, что «купленный в кредит телефон скоро сломается, отпуск закончится, а долг останется на много лет», объяснял он «Ведомостям».
Орешкин рассчитывал, что ужесточение условий потребительского кредитования высвободит ресурсы и позволит перенаправить их на кредитование бизнеса, что приведет к росту инвестиций. Рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов, по его словам, замещает инвестиционное кредитование, которое делает более устойчивым экономический рост. Рост же долговой нагрузки населения дает лишь краткосрочный вклад в ВВП, но грозит проблемами в будущем, так как заемщики не смогут справиться с обслуживанием долга.
Новый курс
Главным риском новой конфигурации правительства чиновники называют лишение Силуанова статуса вице-премьера. С приходом новой команды в правительство бюджетная политика может быть смягчена, считают два федеральных чиновника. Но общий курс правительства вряд ли изменится, уверены опрошенные «Ведомостями» экономисты. Президент в послании Федеральному собранию явно отметил, что макроэкономическая стабильность останется приоритетом правительства, не стоит ждать значительных изменений в экономической политике, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Но нужно ускорять рост экономики и повышать доходы населения, а на это могут понадобиться дополнительные средства, говорит один из чиновников. Только в 2020 г. на выполнение обещаний Путина в послании потребуется 400–450 млрд руб.
Основное, чего не хватало финансово-экономическому блоку, – экономического роста, говорит главный экономист ING по России Дмитрий Долгин, и, видимо, в новой конфигурации на этом будет сделан акцент: через ускорение реализации нацпроектов. Такая конфигурация экономического блока подразумевает большую концентрацию на экономическом росте – при этом опять со стабильным и профицитным бюджетом, поддерживает директор финансового центра «Сколково – РЭШ» Олег Шибанов.
Если бюджетная политика и будет смягчена, то важно насколько, говорит главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. Если это произойдет без ущерба долгосрочной стабильности госфинансов, а бюджетное правило останется ключевым элементом макроэкономической политики, то инвесторы продолжат оценивать российские страновые риски как низкие, считает она. Но при этом роль государства будет расти, предостерегает Шибанов: «И Белоусов, и Орешкин в последние годы говорили, что инвестиции федерального бюджета – существенный источник роста». Рост налоговых сборов быстрее ВВП и идеи о «сверхналоге» на компании, повышение НДС – все это уменьшает средства частных компаний и домохозяйств, а значит, может оказаться фактором снижения их расходов и инвестиций, опасается он.