Мишустин смог собрать в правительстве команду единомышленников
Кроме него такое удавалось лишь одному премьеру – самому Путину. Это означает карт-бланш на изменения, говорят эксперты
Это захват правительства командой Михаила Мишустина, шутит федеральный чиновник о составе нового правительства. Он собрал команду своих людей и единомышленников, отреагировал другой госслужащий на состав кабинета министров. Это может означать только одно – мандат на изменения, уверены чиновники и эксперты.
В составе нового правительства из девяти вице-премьеров трое работали под началом Мишустина. Еще с тремя у него очень хорошие отношения, говорят его знакомые. Рабочие отношения у него и с его первым замом – перешедшим в Белый дом из Кремля Андреем Белоусовым.
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