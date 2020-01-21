Мишустин смог собрать в правительстве команду единомышленников

В составе нового правительства из девяти вице-премьеров трое работали под началом Мишустина. Еще с тремя у него очень хорошие отношения, говорят его знакомые. Рабочие отношения у него и с его первым замом – перешедшим в Белый дом из Кремля Андреем Белоусовым.