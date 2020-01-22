Снижение рождаемости в Китае угрожает его экономике

Много лет в Китае из-за быстрого роста населения действовала политика «одна семья – один ребенок». Но затем возникла проблема старения населения, и с 2016 г. правительство разрешило семьям иметь двух детей, а также начало делать выплаты за рождение второго ребенка. Это принесло лишь краткосрочный эффект. В 2016 г. рождаемость выросла на 8%, но затем снова стала снижаться.