Снижение рождаемости в Китае угрожает его экономике
Рождаемость в Китае снизилась до рекордного минимума в 2019 г. –10,48 детей на 1000 человек, по данным национального бюро статистики. Всего в Китае в прошлом году родилось 14,7 млн младенцев. Это создает дополнительные риски для экономики страны. Ее темпы роста в 2019 г. уже замедлились до 6,1% – минимума с 1990 г.
Много лет в Китае из-за быстрого роста населения действовала политика «одна семья – один ребенок». Но затем возникла проблема старения населения, и с 2016 г. правительство разрешило семьям иметь двух детей, а также начало делать выплаты за рождение второго ребенка. Это принесло лишь краткосрочный эффект. В 2016 г. рождаемость выросла на 8%, но затем снова стала снижаться.
Усугубляет проблему нехватка женщин детородного возраста, поскольку начиная с 1980-х гг. многие китайские семьи предпочитали иметь сыновей, отмечает Financial Times. В результате число женщин в возрасте от 20 до 39 лет в стране сократилось на 7% за пять лет по 2018 г. «Нам грозит нехватка будущих матерей», – приводит издание слова демографа Юаня Синя из Нанькайского университета. По его оценкам, уже в 2030 г. население страны может начать -сокращаться.
Рождаемость также снижается из-за материальных проблем. Как выявило прошлогоднее исследование Шанхайской федерации женщин, более половины местных семей тратят на уход за ребенком минимум треть своего дохода. Кроме того, все больше китайских женщин опасаются, что рождение ребенка навредит их карьере.
Такой демографический тренд вредит экономике по двум причинам. Во-первых, из-за снижения рождаемости уменьшается трудоспособное население. Как показал недавний опрос 353 компаний в Сычуане, одной из самых населенных провинций Китая, отчасти из-за старения населения 57,8% из них сложно найти сотрудников на имеющиеся вакансии. «Многочисленная и молодая рабочая сила – главный драйвер экономического роста, и Китай начинает терять его», – утверждает И Фусянь из Висконсинского университета в Мэдисоне (цитата по FT).
Во-вторых, в последние годы Китай пытается изменить свою экономическую модель – сократить зависимость от экспорта и увеличить внутренний рынок. Но спрос на нем тоже ослабевает на фоне демографических проблем. В прошлом году розничные продажи в Китае выросли только на 8%, по данным национального бюро статистики. Это худший результат с 1999 г. «Потребление стало менее активным, прежде всего из-за [сокращения] молодого населения», – говорит Хуан Вэньчжэн из Center for China and Globalization.
Проблемы с рождаемостью и старением населения есть не только в Китае. По прогнозам ООН, население 55 стран, включая Китай, уменьшится к 2050 г.