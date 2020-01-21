Российские аэропорты усилили досмотр туристов из Китая из-за нового коронавируса
Российские аэропорты усилили досмотр прибывающих из Китая туристов для выявления зараженных новым коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на представителей аэропортов. «Ведомости» направили запрос в пресс-службы российских аэропортов.
По информации агентства, достоверно известно об усилении контроля в четырех российских аэропортах — московских «Шереметьево» и «Внуково», а также в аэропортах Екатеринбурга и Иркутска.
В конце декабря в китайском городе Ухань был обнаружен коронавирус нового типа. Им заразились около 300 человек. В январе китайские врачи обнародовали генетическую структуру вируса для того, чтобы специалисты других стран смогли начать разработку методов его определения. Сейчас вирус распространяется по странам Юго-Восточной Азии. Жертвами коронавируса, по данным китайских служб здравоохранения, стали не менее шести человек.
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, отправляющимся в Китай, не посещать местные рынки и не контактировать с животными. По данным Роспотребнадзора, в Россию из Китая ежегодно приезжают более 1,5 млн китайцев. Вероятность распространения нового вируса в России «низкая», заявляли в ведомстве. Тест-система, определяющая наличие коронавируса в организме, поступит в российские медучреждения к концу этой недели, сообщил ранее Роспотребнадзор «Ведомостям».