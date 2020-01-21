Российские аэропорты усилили досмотр туристов из Китая из-за нового коронавируса

В конце декабря в китайском городе Ухань был обнаружен коронавирус нового типа. Им заразились около 300 человек. В январе китайские врачи обнародовали генетическую структуру вируса для того, чтобы специалисты других стран смогли начать разработку методов его определения. Сейчас вирус распространяется по странам Юго-Восточной Азии. Жертвами коронавируса, по данным китайских служб здравоохранения, стали не менее шести человек.