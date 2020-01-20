ВОЗ созовет экстренное заседание из-за нового коронавируса

Случаи пневмонии, вызванной новым коронавирусом, впервые были зафиксированы в китайском городе Ухань 31 декабря. ВОЗ отмечала, что природа вируса может быть связана с местным продуктовым рынком, торгующим морепродуктами и экзотической рыбой. The New York Times сообщает, что сейчас рынок закрыт, но комиссия по здравоохранению Уханя не исключает и другие источники вируса. Наньшань отмечает, что двое зараженных из провинции Гуандун не ездили в Ухань, но встретились с родственниками, прибывшими из города. Это, по его словам, доказывает возможность передачи вируса от человека к человеку.