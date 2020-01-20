ВОЗ созовет экстренное заседание из-за нового коронавируса
Новый коронавирус, который поражает дыхательные пути, передается от человека к человеку. Это подтвердили власти Китая, откуда распространяется этот вирус. Более десяти медиков заразились вирусом после контакта с пациентами, передает AFP слова главы экспертной комиссии Госкомитета по здравоохранению Китая Чжуна Наньшаня.
К понедельнику, 20 января, власти Китая объявили о 218 больных пневмонией, вызванной коронавирусом, и подтвердили третий случай гибели от заболевания. Только за два дня выходных врачи обнаружили вирус у 136 жителей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее делала акцент на том, что вирус передается от животных к человеку. Организация не исключала распространения от человека к человеку, но и не подтверждала его. Председатель КНР Си Цзиньпинь призвал «приложить решительные усилия», чтобы предотвратить эпидемию, передает агенство «Синьхуа».
Из-за распространения вируса многие аэропорты мира ужесточили контроль за пассажирами, прибывающими рейсами из Китая. Аэропорты Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса наняли медперсонал, который будет инспектировать здоровье прибывших. Кроме того, аналогичные меры приняли в Индии. Помимо этого индийские авиакомпании приняли решение транслировать информацию о вирусе в своих самолетах. Усиленную проверку ввели еще и аэропорты Малайзии, Сингапура, Таиланда и Южной Кореи (по информации Guardian). В двух последних странах, а также в Японии уже отмечены единичные случаи заболевания атипичной пневмонией.
Российские аэропорты не объявляли об особых мерах в отношении прибывающих бортов из Китая. С 14 января Центр стратегического планирования Минздрава России разрабатывает способ определения нового коронавируса, писали «Известия». Учреждение рассчитывает, что российские врачи получат средства для лабораторного анализа в течение двух недель, а экспресс-тесты – в течение месяца. На вопрос «Ведомостей», намерены ли ответственные лица вводить ограничения на рейсы из Китая, представители Минздрава и аэропорта «Домодедово» ответили, что вопрос о требованиях относится к компетенции Роспотребнадзора. «Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.
Что известно о новом коронавирусе
Случаи пневмонии, вызванной новым коронавирусом, впервые были зафиксированы в китайском городе Ухань 31 декабря. ВОЗ отмечала, что природа вируса может быть связана с местным продуктовым рынком, торгующим морепродуктами и экзотической рыбой. The New York Times сообщает, что сейчас рынок закрыт, но комиссия по здравоохранению Уханя не исключает и другие источники вируса. Наньшань отмечает, что двое зараженных из провинции Гуандун не ездили в Ухань, но встретились с родственниками, прибывшими из города. Это, по его словам, доказывает возможность передачи вируса от человека к человеку.
Вспышка вируса произошла в преддверии Лунного нового года – официального выходного дня в Китае. В этом году китайские новогодние праздники, традиционно сопровождающиеся ростом туризма, приходятся на неделю после 25 января. С января по сентябрь 2019 г. турпоток из Китая в Россию, по данным Ассоциации туроператоров России, составил 1,3 млн человек. AFP сообщает, что новости о болезни не отразились на путешествиях внутри Китая. Туристы, переживающие за свое здоровье, в основном ограничиваются марлевыми масками.
Ранее здравоохранительные службы Южной Кореи сообщили, что выявили у прибывшей из Китая 35-летней женщины симптомы заболевания и отправили ее на карантин. Больная, приехавшая в Сеул, жаловалась на лихорадку и ломоту в костях. По данным ВОЗ, симптомы включают в себя кашель, затрудненное дыхание и одышку. В среду организация соберет экстренное заседание чрезвычайного комитета.