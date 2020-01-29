Мишустин создает систему сдержек и противовесов среди своих заместителей

Окончательный вариант оказался неожиданным. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов не получил контроля за бюджетом, хотя его предшественник – министр финансов Антон Силуанов не просто отвечал за бюджет, но и возглавлял бюджетную комиссию правительства. Белоусов же разделил кураторство транспорта с Маратом Хуснуллиным, а цифровую экономику – с Дмитрием Чернышенко.