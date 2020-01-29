Мишустин создает систему сдержек и противовесов среди своих заместителей
Премьер разделил стратегическое развитие и операционное управление
Перечень обязанностей вице-премьеров опубликован спустя неделю после их назначения, в ночь на 29 января. Распределение полномочий между ними обсуждалось долго и тяжело, рассказывали федеральные чиновники.
Окончательный вариант оказался неожиданным. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов не получил контроля за бюджетом, хотя его предшественник – министр финансов Антон Силуанов не просто отвечал за бюджет, но и возглавлял бюджетную комиссию правительства. Белоусов же разделил кураторство транспорта с Маратом Хуснуллиным, а цифровую экономику – с Дмитрием Чернышенко.
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