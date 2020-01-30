Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года

Индекс счастья Gallup в России в 2019 г. вернулся в точности на уровень до 2014 г., тогда как аномальный рост «имел место после аннексии Крыма в 2014 г.», считает экономист, автор недавно опубликованной работы об уровне счастья в посткоммунистических странах, использующей данные Gallup («Конвергенция счастья в странах с переходной экономикой»), Сергей Гуриев. Снижение началось уже в 2015 г. и резко ускорилось в 2018–2019 гг. Иными словами, «крымская эйфория» полностью сошла на нет, констатирует он. Тот факт, что во всем мире в 2013–2019 гг. Индекс счастья вырос, а в России – нет, объясняется существенным ростом доходов респондентов в подавляющем большинстве других стран, в то время как в России доходы за этот период не выросли, объясняет Гуриев. Результаты опроса коррелируют с оценкой ожидаемых изменений в экономике, которые оценивает Росстат, говорит Надоршин. Жаль, что Gallup не опрашивала в 2018 г., было бы интересно сравнить результат: ожидания начали падать именно тогда – после окончания чемпионата мира по футболу, во время которого было объявлено о повышении пенсионного возраста и НДС, подчеркивает он.