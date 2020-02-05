Правительство и ЦБ договорились общаться ради экономической стабильности
О создании механизма консультаций правительства и ЦБ для поддержания макроэкономической стабильности рассказал на совещании у президента первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, это взаимная инициатива ЦБ и правительства, позволяющая создать механизм консультаций для оценки ситуации в экономике и принятия мер, если они требуются.
«Договорились с ЦБ, с Эльвирой Сахипзадовной, это встречная инициатива, создать постоянно действующий, в режиме онлайн, механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций»
ЦБ и правительство выступили с взаимными инициативами, рассказал представитель ЦБ. Регулятор предложил создать совместную рабочую группу с правительством, которая будет обсуждать развитие финансового рынка и его участие в ускорении экономического роста, а также поддержал инициативу правительства более тесно взаимодействовать – обмениваться информацией и оценками процессов в экономике, продолжает он. Такая координация никак не повлияет на независимость ЦБ при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики, заверил представитель регулятора.
ЦБ не раз указывал, что вынужден проводить более консервативную политику из-за действий правительства. Последний раз о таких инфляционных рисках бюджетной политики правительства регулятор предупреждал летом 2019 г. Чиновники сдерживали расходы бюджета все первое полугодие 2019 г., и ЦБ ждал их ускоренного роста во втором полугодии, но этого не произошло. За год правительство освоило только 94,2% заложенных в бюджете средств, а 4 трлн руб. из них – и вовсе в последние недели 2019 г.
В декабре резко вырос отток бюджетных денег из российских банков, отмечал ЦБ в обзоре развития банковского сектора за 2019 г.: он составил 2 трлн руб., из них 1,5 трлн руб. – средства Минфина, направленные в том числе на нацпроекты. Минфин через свои структуры забрал 867,5 млрд руб. из Сбербанка и 684 млрд руб. из ВТБ, писал Reuters – это более чем в два раза превышает уровень декабря 2018 г.
Еще одним риском были расходы фонда национального благосостояния – чиновники не могли договориться, как потратить накопленные резервы. Дискуссия была настолько серьезной, что в июне 2019 г. Набиуллина предложила придержать деньги и рассмотреть возможность увеличить порог с 7% ВВП, так как риски изменились с тех пор, как он устанавливался. В итоге власти договорились тратить из ФНБ около 300 млрд руб. в год, а ЦБ признал, такие такие расходы «инфляционно безопасны».
Для оперативного управления новыми структурными реформами Максим Орешкин, будучи министром экономического развития, предлагал создать новый орган управления – подкомиссию по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Письмо с предложением Орешкин отправлял действовавшему тогда первому вице-премьеру Антону Силуанову, о документе писал РБК. Ключевой задачей подкомиссии должна была стать «координация государственной политики по управлению совокупным спросом», однако в версии документа, опубликованной 28 ноября, такой функции уже не было. Источник «Интерфакса» рассказывал, что министерство приняло такое решение после критики будущих полномочий комиссии по совокупному спросу со стороны ЦБ.
Усиление координации – позитивная новость, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Решение появилось на фоне разбалансированной политики 2019 г., считает она, когда ЦБ ждал роста бюджетных расходов, но этого не произошло, напоминает она. В итоге монетарная политика была жестче, чем могла бы быть, говорит Орлова.
Если это будет работать так, как описывает Белоусов, то это, скорее, позитивная новость, комментирует директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Для Центробанка стал сюрпризом провал бюджетных расходов во II квартале, напоминает он, поэтому для ЦБ будет очень полезно, если он будет держать руку на пульсе исполнения бюджета.
Координация экономической политики была бы полезна в той мере, в которой она приводит к более информированным решениям, учитывающим полные последствия для всех секторов в равной мере, поддерживает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. Эта координация видна уже сегодня, например, большинство прогнозов правительства и Банка России близки, используются близкие предложения по нефти, перечисляет он и надеется, что при более тесном сотрудничестве общественность сможет получить доступ к большей информации – совместным отчетам, оценкам, исследованиям.