Правительство и ЦБ договорились общаться ради экономической стабильности

ЦБ не раз указывал, что вынужден проводить более консервативную политику из-за действий правительства. Последний раз о таких инфляционных рисках бюджетной политики правительства регулятор предупреждал летом 2019 г. Чиновники сдерживали расходы бюджета все первое полугодие 2019 г., и ЦБ ждал их ускоренного роста во втором полугодии, но этого не произошло. За год правительство освоило только 94,2% заложенных в бюджете средств, а 4 трлн руб. из них – и вовсе в последние недели 2019 г.