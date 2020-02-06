Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Практика
Справочник компаний
Экономика

Минкомсвязи определилось с требованиями к кандидатам на должность «цифровых» замов

Они должны принимать решения на основе данных и понимать принципы работы искусственного интеллекта
Екатерина Кинякина Ангелина Кречетова
Минкомсвязи (на фото) определило требования к заместителям министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственных за цифровую трансформацию /Денис Абрамов / Ведомости

Минкомсвязи определило требования к заместителям министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственных за цифровую трансформацию. С копией перечня ознакомились «Ведомости», два человека, близких к правительству, подтвердили ее подлинность.

Пресс-служба правительства не ответила по существу на просьбу прокомментировать требования к «цифровым» заместителям.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.