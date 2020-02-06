Минкомсвязи определилось с требованиями к кандидатам на должность «цифровых» замов
Они должны принимать решения на основе данных и понимать принципы работы искусственного интеллекта
Минкомсвязи определило требования к заместителям министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственных за цифровую трансформацию. С копией перечня ознакомились «Ведомости», два человека, близких к правительству, подтвердили ее подлинность.
Пресс-служба правительства не ответила по существу на просьбу прокомментировать требования к «цифровым» заместителям.
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