Правительство начнет цифровую трансформацию с себя

Минкомсвязи получило документ и прорабатывает данное ему поручение, подтвердил «Ведомостям» чиновник министерства. Два человека, близких к Аналитическому центру при правительстве, знают, что письмо было отправлено во все министерства и ведомства. Еще один человек, ознакомившийся с документом, подтвердил, что в нем указаны все 55 министерств, служб и агентств.