Правительство начнет цифровую трансформацию с себя
В федеральных органах исполнительной власти появятся заместители руководителей, ответственные за цифровую трансформацию, говорится в поручении премьера Михаила Мишустина, датированном 1 февраля. «Ведомости» ознакомились с копией документа, который адресован Минкомсвязи и всем прочим министерствам, службам и агентствам. Требования к таким чиновникам, а также методические рекомендации для тестирования их управленческих навыков должно было в течение трех дней разработать Минкомсвязи.
Минкомсвязи получило документ и прорабатывает данное ему поручение, подтвердил «Ведомостям» чиновник министерства. Два человека, близких к Аналитическому центру при правительстве, знают, что письмо было отправлено во все министерства и ведомства. Еще один человек, ознакомившийся с документом, подтвердил, что в нем указаны все 55 министерств, служб и агентств.