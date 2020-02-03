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Правительство начнет цифровую трансформацию с себя

В министерствах и ведомствах появятся ответственные заместители
Екатерина Кинякина Ангелина Кречетова Светлана Ястребова
В федеральных органах исполнительной власти появятся заместители руководителей, ответственные за цифровую трансформацию, говорится в поручении премьера Михаила Мишустина (на фото) /Евгений Разумный / Ведомости

В федеральных органах исполнительной власти появятся заместители руководителей, ответственные за цифровую трансформацию, говорится в поручении премьера Михаила Мишустина, датированном 1 февраля. «Ведомости» ознакомились с копией документа, который адресован Минкомсвязи и всем прочим министерствам, службам и агентствам. Требования к таким чиновникам, а также методические рекомендации для тестирования их управленческих навыков должно было в течение трех дней разработать Минкомсвязи.

Минкомсвязи получило документ и прорабатывает данное ему поручение, подтвердил «Ведомостям» чиновник министерства. Два человека, близких к Аналитическому центру при правительстве, знают, что письмо было отправлено во все министерства и ведомства. Еще один человек, ознакомившийся с документом, подтвердил, что в нем указаны все 55 министерств, служб и агентств.

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