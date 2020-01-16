Михаил Мишустин: цифровая модель премьер-министра
У нового премьер-министра Михаила Мишустина была привычка на прежней работе: представляясь рядовым сотрудником ФНС, звонить людям, столкнувшимся с налоговыми проблемами, чтобы разобраться в ситуации, рассказывают его бывшие подчиненные. Впрочем, мог Мишустин, по их словам, инкогнито позвонить и тем, кто не платит налоги, чтобы создать им проблемы. Мишустин вообще любит шоу – играет на рояле, пишет песни и стихи, может ярко выступить на конференции, а потом подолгу общаться с ее участниками, например с предпринимателями, на ходу раздавая поручения решить проблемы, о которых ему рассказали.
Мишустина коллеги в один голос называют наиболее эффективным чиновником. «Где у нас еще был достигнут такой результат?» – ответил один чиновник вопросом на вопрос, почему президент остановил выбор на Мишустине. Хвалят его и предприниматели, для которых эффективность Мишустина и его команды в ФНС обернулась ростом налоговых платежей. Российская налоговая служба стала одной из наиболее технологически развитых в мире, что серьезно сократило административную нагрузку на бизнес и увеличило предсказуемость налоговой нагрузки.
Айтишник в налогах
Внедрением цифровых технологий Мишустин занимался с конца 90-х, когда впервые поступил на налоговую службу. С них он и начинал свою карьеру – в Международном компьютерном клубе (МКК). На сайте МКК говорится, что клуб был создан в советское время с разрешения КГБ для привлечения в СССР высоких технологий. Он проводил Международный компьютерный форум, на котором, по данным «Коммерсанта», госструктуры закупали компьютеры и программное обеспечение. Благодаря форуму в Россию пришли многие западные корпорации – Motorola, Intel, Oracle, HP, Symantec и др., утверждается на сайте МКК.
В налоговой службе Мишустин впервые оказался в 1998 г., затем возглавлял Роснедвижимость и Агентство по управлению особыми экономическими зонами. Но спустя 10 лет вновь вернулся в бизнес – стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, среди основателей которого был его бывший руководитель в налоговой службе Борис Федоров. Мишустин – опытный и успешный инвестор, комментирует его работу в UFG гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев (передал через представителя).