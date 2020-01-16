Михаил Мишустин: цифровая модель премьер-министра

У нового премьер-министра Михаила Мишустина была привычка на прежней работе: представляясь рядовым сотрудником ФНС, звонить людям, столкнувшимся с налоговыми проблемами, чтобы разобраться в ситуации, рассказывают его бывшие подчиненные. Впрочем, мог Мишустин, по их словам, инкогнито позвонить и тем, кто не платит налоги, чтобы создать им проблемы. Мишустин вообще любит шоу – играет на рояле, пишет песни и стихи, может ярко выступить на конференции, а потом подолгу общаться с ее участниками, например с предпринимателями, на ходу раздавая поручения решить проблемы, о которых ему рассказали.