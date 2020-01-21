Чем известны новые члены правительства
21 января президент Владимир Путин подписал указы о назначении вице-премьеров и министров правительства Михаила Мишустина.
«Ведомости» рассказывают о 13 дебютантах кабинета министров и одном возвращенце.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов
Белоусов – экономист по образованию. В 2000–2006 гг. он возглавлял Центр экономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С 2006 г. началась карьера Белоусова на госслужбе. Он стал заместителем министра экономического развития по макроэкономике и реализации федеральных целевых программ.
Летом 2008 г. Белоусов возглавил департамент экономики и финансов аппарата правительства при премьере Владимире Путине. Именно Белоусову Путин поручил в 2011 г. создание Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое разрабатывало дорожные карты улучшения инвестиционного климата России. В мае 2012 г. Путин вернулся в Кремль, а Белоусова назначил министром экономического развития. Однако в этой должности Белоусов проработал лишь чуть больше года, став в июне 2013 г. помощником президента по экономике.
Источники «Ведомостей» говорили тогда, что Белоусов воспринял новое назначение как повышение, так как считал состав правительства Медведева слабым.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Дмитрию Чернышенко 51 год. Он родился в Саратове, жил в Майкопе и Сочи. Учился уже в Москве, как и нынешний премьер Михаил Мишустин, — в Московском государственном технологическом университете «Станкин». В 1989 г. вместе с сокурсниками основал компанию «Информатика Маркетинг Сервис» (ИМС) — одну из первых студий компьютерной графики в СССР. В 1993 г. на базе ИМС был создан рекламного холдинга Media Arts Group, одним из учредителей которого был Чернышенко. В 2002 г. возглавил компанию Sportima, созданную внутри холдинга для работы в сфере спортивного маркетинга.
В ноябре 2005 г. возглавил кампанию за право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, став генеральным директором Заявочного комитета «Сочи-2014». С 2007 по 2014 гг. — президент оргнокомитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. В это же время Чернышенко занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета ГК «Олимпстрой».
С ноября 2014 г. он занимает должность президента Континентальной хоккейной лиги. В январе 2015 г. возглавил холдинг «Газпром-Медиа».
Дмитрий Чернышенко женат, воспитывает двух дочерей.
Вице-премьер Алексей Оверчук
Оверчук с 2011 г. в ФНС занимался международным налогообложением и валютным контролем. За время его работы ФНС активно налаживала контакты с другими странами – работала в группах ОЭСР, в 2011 г. вступила в Европейскую Организацию налоговых администраций, присоединилась к плану BEPS (по борьбе с размыванием налоговой базы), автоматическому обмену налоговой информации. В ОЭСР российская ФНС курирует цифровую трансформацию. «В ближайшем будущем мы станем адаптивными цифровыми платформами и перейдем к автоматическому бесконтактному администрированию в рамках единой виртуальной транзакционной среды», – обещал Оверчук на встрече Бюро в сентябре 2019 г. В международных структурах Оверчука хорошо знают, говорит консультант, работавший с ФНС. Именно Оверчук обсуждал от имени России в ОЭСР будущее налогообложения глобальных корпораций.
Вице-премьер Виктория Абрамченко
Абрамченко до этого возглавляла Росреестр. При ее назначении руководителем службы в октябре 2016 г. о ней говорили как о жестком руководителе, который должен завершить создание Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН, появился с 2017 г.) и бороться с коррупцией в службе. ЕГРН в целом функционирует, выписки можно получать удаленно, однако случаются сбои.
До Росреестра Абрамченко работала статс-секретарем и замминистра сельского хозяйства.
Абрамченко – давняя знакомая Мишустина: они работали вместе в Росземкадастре в начале 2000-х. Абрамченко окончила Красноярский государственный аграрный университет, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Вице-премьер и руководитель аппарат правительства Дмитрий Григоренко
Григоренко пришел в налоговую службу в 2000 г., спустя 13 лет он стал замом Мишустина. В ФНС он занимался созданием крупных информационных систем – отвечал за работу личных кабинетов компаний и людей, системы «Налог-3» (в ней хранятся все данные о допросах, проверках, банковских документах), создал облачный реестр, объединивший данные всех ЗАГСов и т.д. О новых функциях последней системы Мишустин говорил уже в ранге премьера – будет создана единая система контроля доходов домохозяйств. В течение двух лет с помощью нее он планирует перейти к адресной социальной поддержке людей.
«Григоренко про то, чтобы решить задачу – собрать команду, создать технологию и выпустить готовый продукт», – рассказывает бывший сотрудник аппарата правительства. Хотя в ФНС Григоренко занимался в большей степени именно технологическими продуктами, он хорошо знает людей и в администрации президента, и в правительстве, и аппаратную работу настроить сможет, считает федеральный чиновник.
Вице-премьер Марат Хуснулин
Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным он начал масштабную ревизию всех строительных проектов, запущены программы ренновации и строительства объектов инфраструктуры (транспортно-пересадочные узлы, метро, Московское центральное кольцо, Центральные диаметры).
Президент группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин называет его управленцем с высокой эффективностью: он успешно развил строительный блок «Татэнерго», затем не менее успешно усовершенствовал стройкомплекс Казани. Перейдя в Москву, Хуснуллин решил задачу запуска программы реновации. Под его руководством столица не раз показывала рекордные объёмы ввода жилья и коммерческой недвижимости, успешно решались проблемы обманутых дольщиков, было построено большое количество дорог и более 40 станций метро, отмечает Нигматуллин. С ним согласен и совладелец группы МИЦ Андрей Рябинский. «Хуснуллин очень квалифицированный специалист, дотошный и глубоко погруженный в процесс, он на память воспроизводил детали по самым разным площадкам города, вспоминая все, вплоть до схем прокладки коммуникаций — все это было у него на кончиках пальцев», говорит он.
Министр экономического развития Максим Решетников
Решетников пришел на работу в правительство Москвы после назначения Сергея Собянина мэром. С 2012 по 2017 г. он руководил департаментом экономической политики и развития города, где отвечал за создание инвестиционной стратегии города и курировал изменения в налоговой политике. В 2017 г. он был назначен губернатором Пермского края. На этом посту он отстаивал финансовую свободу регионов – выступал за скорейшую отмену антикризисной меры – увеличение доли налога на прибыль, направляемой в федеральной бюджет (с 2 до 3 п.п. из 20%), увеличение собственных доходов регионов, неизменность правил для них, а в случае изменений правил за компенсации.
Министр культуры Ольга Любимова
Любимовой 39 лет, до назначения министром она в течение двух лет была директором департамента кинематографии Министерства культуры, а в 2015–2016 гг. она была советником этого департамента. Отец Любимовой — ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов, мать — актриса «Современника» Мария Шверубович (скончалась в мае 2018 г.) Любимова закончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ).
Работая руководителем департамента Минкультуры, Любимова, в частности, отвечала за распределение бюджетных денег на производство кинофильмов, за эффективное расходование их средств, за увеличение аудитории отечественных фильмов, определяла, какие кинофестивали получат господдержку. Также Любимова курировала, какие именно фильмы нельзя допускать для показа в российских кинотеатрах. Но финальное решение всегда было за Мединским, рассказывали «Ведомостям» сотрудники министерства и продюсеры. Так, именно Мединский решил, что нельзя показывать в кинотеатрах комедию «Смерть Сталина», знают собеседники «Ведомостей»
С 2001 г. Любимова работала на телевидении — корреспондентом программ на «3 канале» и программы «Ортодокс» на канале ТВЦ, ведущей программ «Москва-2009» и «Город и люди» на телеканале «Столица», руководителем программы «Контекст» на телеканале «Культура». В 2016 г. возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала». Принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, посвященных православию для каналов «Россия 1», «Культура» (входят в холдинг ВГТРК) и «Первого канала».
У Любимовой есть сын Никита и дочь Варвара.
Министр спорта Олег Матыцин
Матыцину 55 лет, он международный спортивный функционер с 2011 года, все эти годы работал в Международной федерации студенческого спорта, в начале – вице-президентом, а с 2015 года — руководителем. В ноябре 2019 года он был переизбран на посту президента организации, причем был единственным кандидатом. С 2018 года является членом комиссии Международного олимпийского комитета по олимпийскому образованию. Матыцин является одним из шести россиян, возглавляющих ведущие международные спортивные организации, отмечал ТАСС.
Новый министр – доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. В первой половине 2000-х годов был ректором Российского государственного университета физической культуры, с 2006 по 2016 г. — президентом того же вуза. Он мастер спорта по настольному теннису, заслуженый тренер России. Член совета при президенте по физкультуре. В 2018 году награжден Орденом дружбы. Президент Путин во время церемонии награждения назвал его человеком, посвятившим себя спорту.
В 2012 г. Измайловский суд столицы признал Матыцина виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему штраф в размере 20 тыс. руб. По версии следствия, будучи ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, он передал в аренду коммерческим структурам находящийся в федеральной собственности земельный участок, на территории которого функционировал Черкизовский рынок. В результате этого, как посчитало следствие, бюджету РФ был причинен вред в виде непоступления более 120 млн рублей. Матыцин себя виновным не признал.
Министр высшего образования и науки Валерий Фальков
Ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Михаил Фальков 15 января стал членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, а уже 21 января был назначен министром образования и науки. Фальков — юрист-государствовед, доцент кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ (ректором университета избран в 2013 г.), в 2013-16 гг был также депутатом Тюменской городской Думы от «Единой России». Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в Российской Федерации».
«Цель оправдывает средства» — вот основной принцип большинства современных предвыборных кампаний. Между тем для молодой российской демократии применение различного рода сомнительных, а порой и откровенно «черных» политических технологий является особенно опасным», говорится в автореферате диссертации Фалькова.
Министр просвещения Сергей Кравцов
Кравцов – бывший руководитель Рособорнадзора. Сам он не слишком известен широкой публике, но его имя принято связывать с очень важными для многих вещами: в частности, Кравцова принято считать «отцом» Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Представители общественности не раз просили президента Владимира Путина об отмене ЕГЭ, но тот всегда поддерживал этот институт, напоминая, что именно этот экзамен позволил многим школьникам из отдаленных регионов поступить в столичные вузы и затем реализовать себя. Кравцов в 2008 году возглавлял Федеральный центр тестирования, который разрабатывал основы ЕГЭ. Кроме того, на период его руководства Рособрнадзором пришлось массовое закрытие вузов. Причем, пострадали не только филиалы вузов, выдававшие фиктивные дипломы (Путин не раз выражал недовольство их существованием), но и хорошо известные, авторитетеные организации -- такие, как Европейский университет в Санкт-Петербурге и Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»).
На посту руководителя Рособрнадзора, который он впервые занял в 2013 году, Кравцов уже пережил одну масштабную реорганизацию правительства -- в 2018 году, после выборов президента. Он тогда получил переназначение, а сам Рособорнадзор получил повышение -- вместо разделенного надвое Министерства образования, надзорное ведомство было напрямую подчинено правительству.
С именем Кравцова и деятельностью Рособрнадзора связывают и закрытие около 1,5 тысячи вузов в стране. Чиновники объясняют работу «образовательной гильотины» тем, что необходимо было побороть огромное количество шарашкиных контор, выдававших дипломы о высшем образовании всем, кто заплатил. Но у этой гильотины нашлось немало и противников. Они утверждают, что под нож в итоге попали и некоторые вузы с многолетней историей, потому, что не удовлетворили формальным признакам Рособрнадзора.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Мурашко родился в 1967 г. По образованию он врач, доктор медицинских наук по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология». До 2006 г. он работал в медицинских учреждениях Коми. В этой же республике с 2006 по 2011 гг он руководил местным минздравом. В Москву переехал в 2012 г. — стал замруководителя Росздравнадзора, который возглавил сначала в 2013 г. как врио, а с 2015 г. как постоянный руководитель.
Мурашко — современный руководитель, нацеленный на результат, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. На посту главы Росздравнадзора он участвовал во многих значимых для отрасли реформах: введении обязательной маркировки лекарств, изменении системы проверки организаций здравоохранения, которая снизила давление на бизнес, перечисляет Шуляк. За время управления Мурашко Росздравнадзором отношение к ведомству со стороны представителей отрасли стало более лояльным — он активно общался с бизнесом, прислушивался к его мнению.
В середине 2018 г. Мурашко в интервью «Российской газете» отчитывался, например, об успешном пилотном проекте по маркировке лекарств, начавшемся в 2017 г.: «Мы определили формат маркировки, отработали механизмы ее нанесения, передачи данных с производственной линии, где ее внесли в информационные системы, создали нужные компьютерные программы и мобильные приложения, которые позволят потребителям считывать с помощью смартфона код маркировки и подтверждать подлинность препарата».
Также Мурашко рассказывал в том же интервью про востребованность российских лекарств у иностранцев. «Нам, действительно, известно немало случаев, когда люди из-за рубежа приезжают в Россию за лекарствами, потому что здесь они дешевле и качество их не хуже», — рассказывал он. Причина — многие иностранные производитеои локализовали свои производства в России и выпускают тут лекарства «на том же оборудовании, сырье и по тем же технологиям, что на аналогичных заводах за рубежом».
«Наша задача – сформировать систему так, чтобы не нужно было выбивать себе обследование, лечение. Репутация для здравоохранения — важная вещь. Пациенту для его же блага просто необходимо доверять врачу», — заявлял Мурашко «Известиям» в 2019 г.
Многие в индустрии считали, что Вероника Скворцова останется на посту министра здравоохранения, говорит директор департамента внешних связей фармкомпании Stada Иван Глушков. По его словам, глава государства в последнее время часто давал положительную оценку деятельности Скворцовой в качестве главы Минздрава. Мурашко — сильный руководитель для Министерства здравоохранения: он глубоко знает отрасль и является сильным руководителем, что видно по результатам его шестилетней работе в Росздравнадзоре, говорит Глушков.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев
Шадаев родился в 1979 г. В начале 2000-х работал на руководящих должностях в IT-компаниях, например, интегратора IBS. В 2004 г. стал советником министра информационных технологий и связи (с 2004 по 2008 гг. министром связи был Леонид Рейман), затем – директором департамента госпрограмм, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса. В 2008 г. Шадаев работал помощником руководителя администрации президента и курировал работу президентского совета по развитию информационного общества. С 2012 г. – советник председателя Госдумы, с 2014 г. – министр госуправления, информационных технологий и связи Московской связи, с 2016 г. – заместитель председателя правительства Подмосковья. В 2017 г. «Коммерсант» писал о возможном назначении Шадаев советником первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко на общественных началах. Шадаев должен был координировать информационную политику региональных властей в соцсетях. В сентябре 2018 г. стал вице-президентом «Ростелекома» и возглавил «РТ Лабс». Представитель «Ростелекома» не стал отвечать на вопросы о возможном назначении Шадаева вне компании. На вечер вторника Шадаев был действующим вице-президентом «Ростелекома» и гендиректором «РТ Лабс», уточнил представитель госоператора.
Министр труда Антон Котяков
Котяков – финансист, работал в Минфине Самарской области, в 2014 г. возглавил Минфин Московской области. В Минфин России он перешел в 2017 г., заняв должность заместителя министра, Котяков курировал социальные вопросы. Он непубличный человек, вспоминает бывший федеральный чиновник, у него много творческих идей, но он чтит иерархию и не будет лезть вперед, он хороший чиновник с компетенцией менеджера. Еще одна заслуга Котякова в том, что он нормализовал отношения Минфина с соцблоком, с Голиковой у них сложился очень хороший контакт, говорит бывший чиновник, поэтому его назначение не удивляет.