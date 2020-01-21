Чем известны новые члены правительства

Шадаев родился в 1979 г. В начале 2000-х работал на руководящих должностях в IT-компаниях, например, интегратора IBS. В 2004 г. стал советником министра информационных технологий и связи (с 2004 по 2008 гг. министром связи был Леонид Рейман), затем – директором департамента госпрограмм, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса. В 2008 г. Шадаев работал помощником руководителя администрации президента и курировал работу президентского совета по развитию информационного общества. С 2012 г. – советник председателя Госдумы, с 2014 г. – министр госуправления, информационных технологий и связи Московской связи, с 2016 г. – заместитель председателя правительства Подмосковья. В 2017 г. «Коммерсант» писал о возможном назначении Шадаев советником первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко на общественных началах. Шадаев должен был координировать информационную политику региональных властей в соцсетях. В сентябре 2018 г. стал вице-президентом «Ростелекома» и возглавил «РТ Лабс». Представитель «Ростелекома» не стал отвечать на вопросы о возможном назначении Шадаева вне компании. На вечер вторника Шадаев был действующим вице-президентом «Ростелекома» и гендиректором «РТ Лабс», уточнил представитель госоператора.