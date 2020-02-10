Проект закона о защите инвестиций не будет определять правила господдержки для всех

Законопроект о защите и поощрении инвестиций должен был стать основой нового инвестиционного законодательства России и упорядочить правила получения господдержки. Но теперь он может потерять статус «инвестиционного кодекса». Исключение общего инвестиционного режима из законопроекта обсуждалось на совещании в правительстве у первого вице-премьера Андрея Белоусова на прошлой неделе, рассказали три человека, близких к разным участникам совещания. Об этом сказано и в проекте протокола совещания (с копией ознакомились «Ведомости»).