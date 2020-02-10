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Проект закона о защите инвестиций не будет определять правила господдержки для всех

Он станет только одним из инструментов поддержки инвестиций
Ольга Адамчук
Законопроект о защите и поощрении инвестиций после изменений теперь сводится к созданию еще одного инструмента поддержки инвестиций /Максим Стулов / Ведомости

Законопроект о защите и поощрении инвестиций должен был стать основой нового инвестиционного законодательства России и упорядочить правила получения господдержки. Но теперь он может потерять статус «инвестиционного кодекса». Исключение общего инвестиционного режима из законопроекта обсуждалось на совещании в правительстве у первого вице-премьера Андрея Белоусова на прошлой неделе, рассказали три человека, близких к разным участникам совещания. Об этом сказано и в проекте протокола совещания (с копией ознакомились «Ведомости»).

Правительство договорилось не включать в проект наиболее спорные моменты, чтобы принять его до 30 апреля, говорил на прошлой неделе Белоусов. Сейчас важнее создать инструмент для нацпроектов, а работа над инвестиционным кодексом может продолжаться параллельно, говорит человек, близкий к рабочей группе по доработке законопроекта.

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