Что не так с инвестиционным кодексом

Закон о защите и поощрении капиталовложений выходит на финишную прямую: 10 декабря он будет обсуждаться в первом чтении Госдумой. Однако правительству не стоит обольщаться: быстро пройти эту прямую вряд ли получится, даже несмотря на обнародованные планы по заключению первых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) уже в феврале 2020 г. на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Этому будет способствовать обилие поправок и длительное рассмотрение законопроекта регионами.