Что не так с инвестиционным кодексом
Юрист Михаил Орлов о проблемных местах закона о защите инвестиций и времени, которое нужно на его доработку
Закон о защите и поощрении капиталовложений выходит на финишную прямую: 10 декабря он будет обсуждаться в первом чтении Госдумой. Однако правительству не стоит обольщаться: быстро пройти эту прямую вряд ли получится, даже несмотря на обнародованные планы по заключению первых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) уже в феврале 2020 г. на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Этому будет способствовать обилие поправок и длительное рассмотрение законопроекта регионами.
Даже беглое чтение дает представление о слабых местах документа, который в кулуарах называют инвестиционным кодексом. Одна из основных претензий состоит в том, что он сильно ограничивает круг компаний, которые смогут претендовать на господдержку.
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