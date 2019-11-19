Закон о защите инвесторов может привести к коллапсу на рынке концессий и ГЧП

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений Минфин разрабатывал почти два года. Но пока проект, который должен защищать инвестиции, создает дополнительные риски. Больше всего бизнес боится, что внедрение принципов законопроекта приведет к остановке уже запущенных концессий и проектов ГЧП и заключению новых соглашений. К 2024 г., по прогнозам InfraOne, число соглашений о ГЧП и концессиях может вырасти в 3 раза, а инвестиции в них – до 1,8 трлн руб.