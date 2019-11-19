Экономика

Закон о защите инвесторов может привести к коллапсу на рынке концессий и ГЧП

Об этом предупреждают госбанки и юристы
Ольга Адамчук
Ольга Адамчук
Бизнес видит риски в инвестиционном проекте первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова /Евгений Разумный / Ведомости

«Так инвестпроекты не делают», – прокомментировал президент Сбербанка Герман Греф главное требование законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений» – вкладывать собственные инвестиции в уставный капитал или имущество. Но именно так государство пытается стимулировать бизнес вкладываться в экономику.

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений Минфин разрабатывал почти два года. Но пока проект, который должен защищать инвестиции, создает дополнительные риски. Больше всего бизнес боится, что внедрение принципов законопроекта приведет к остановке уже запущенных концессий и проектов ГЧП и заключению новых соглашений. К 2024 г., по прогнозам InfraOne, число соглашений о ГЧП и концессиях может вырасти в 3 раза, а инвестиции в них – до 1,8 трлн руб.

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