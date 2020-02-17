Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики
За январь промышленность выросла на 1,1% в годовом выражении, сообщил Росстат. Данные оказались почти в два раза ниже результата января 2019 г. (тогда промышленность выросла на 2%) и еще хуже, чем в 2018 г. (рост на 2,7%).
Сильнее всего за месяц сократилось производство электричества, газа и пара – на 4,7%. Сказалась погода: при том же числе рабочих дней в январе 2020 г. средняя температура была гораздо выше, чем в январе прошлого года. Немного сократилась добыча полезных ископаемых – на 0,4%, в основном из-за падения добычи угля и других природных ископаемых (на 8,8 и 13% соответственно). Такое снижение показателя связано с истощением некоторых месторождений и ремонтом оборудования на отдельных шахтах, объяснил представитель Росстата.
Рассчитывая данные за январь 2020 г., Росстат перешел на новый базовый год при проведении оценок. Теперь вместо данных за 2010 г. в качестве базы используются данные за 2018 г. Это позволит учесть актуальную отраслевую структуру промышленного производства и повысит качество расчетов, объяснил представитель Росстата. 2018 г. был выбран из-за того, что в 2017 г. были введены новые классификаторы (ОКПД2 и ОКВЭД2), тогда предприятия и статистики учились правильно классифицировать деятельность по новым кодам. При этом при проведении ретроспективного пересчета учитывалась не только другая структура промышленного производства 2018 г., но и корректировки в данных, которые вносились самими предприятиями на протяжении этих лет, уточняет Росстат.
Рассчитав новую отраслевую структуру, Росстат выяснил, что доля добычи полезных ископаемых в структуре промышленного производства выросла. За 2010–2018 гг. – с 34 до 39%. В то же время снизилась доля всех остальных видов производств – сильнее всего обрабатывающих (с 53 до 51%). Вырос нефтегазовый сектор и в структуре обрабатывающих отраслей. За восемь лет увеличилась только доля производства нефтепродуктов – с 17 до 23%, а также незначительно производство лекарств и медицинских материалов (с 1,3 до 1,5%). Зато сократились доли металлургического производства (с 16,5 до 15,8%), машиностроения (с 17,4 до 15,6%), а также производства напитков и табачных изделий (с 4,4 до 2,7%).