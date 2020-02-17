Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики

Рассчитывая данные за январь 2020 г., Росстат перешел на новый базовый год при проведении оценок. Теперь вместо данных за 2010 г. в качестве базы используются данные за 2018 г. Это позволит учесть актуальную отраслевую структуру промышленного производства и повысит качество расчетов, объяснил представитель Росстата. 2018 г. был выбран из-за того, что в 2017 г. были введены новые классификаторы (ОКПД2 и ОКВЭД2), тогда предприятия и статистики учились правильно классифицировать деятельность по новым кодам. При этом при проведении ретроспективного пересчета учитывалась не только другая структура промышленного производства 2018 г., но и корректировки в данных, которые вносились самими предприятиями на протяжении этих лет, уточняет Росстат.