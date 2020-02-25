Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

Новая автомагистраль «должна стать главной дорогой Краснодарского края», говорил «Ведомостям» человек, близкий к Росавтодору. Еще осенью 2016 г. президент Владимир Путин поручил определить маршрут до строившегося тогда Крымского моста. Изначально речь шла о реконструкции существующих дорог, а не о новой трассе, которая пройдет вне городов и населенных пунктов. Только в прошлом году чиновники сделали выбор в пользу новой дороги и реконструкции небольших участков старой трассы. В комплексном плане развития инфраструктуры на реконструкцию всей трассы было выделено 87 млрд руб.