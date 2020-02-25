Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
Власти продолжают наращивать расходы на дороги в Крым. 21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста. На дорогу длиной 68 км из федерального бюджета будет выделено 59 млрд руб., говорится в опубликованных на сайте госзакупок материалах. Контракт планируется заключить до конца марта. Стоимость всей трассы протяженностью 119 км оценивается почти в 100 млрд руб.
Новая автомагистраль «должна стать главной дорогой Краснодарского края», говорил «Ведомостям» человек, близкий к Росавтодору. Еще осенью 2016 г. президент Владимир Путин поручил определить маршрут до строившегося тогда Крымского моста. Изначально речь шла о реконструкции существующих дорог, а не о новой трассе, которая пройдет вне городов и населенных пунктов. Только в прошлом году чиновники сделали выбор в пользу новой дороги и реконструкции небольших участков старой трассы. В комплексном плане развития инфраструктуры на реконструкцию всей трассы было выделено 87 млрд руб.