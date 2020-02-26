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Счетная палата сомневается в эффективности льготных режимов для инвесторов

Регионы теряют деньги, а взрывного экономического роста так и нет
Екатерина Мереминская
Большая часть инвестиций пришлась всего на четыре зоны – Алабугу, Липецк, Санкт-Петербург и Технополис в Москве (на фото) /Технополис

Льготные режимы для отдельных зон в регионах так и не стали способом поддержки экономики – реального эффекта от их введения пока нет, говорится в отчете Счетной палаты. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность подтвердили два человека, знакомых с содержанием документа. Представитель Счетной палаты подтвердил, что такой отчет действительно подготовлен.

Счетная палата проанализировала работу особых экономических зон (ОЭЗ; на начало 2019 г. было 26 зон в 23 регионах), территорий опережающего социально-экономического развития ­(ТОСЭР; сейчас действует 85 ­ТОСЭР), промышленных парков (61 парк в 32 регионах) и индустриальных кластеров (45 кластеров в 35 регионах).

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