Счетная палата сомневается в эффективности льготных режимов для инвесторов
Регионы теряют деньги, а взрывного экономического роста так и нет
Льготные режимы для отдельных зон в регионах так и не стали способом поддержки экономики – реального эффекта от их введения пока нет, говорится в отчете Счетной палаты. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность подтвердили два человека, знакомых с содержанием документа. Представитель Счетной палаты подтвердил, что такой отчет действительно подготовлен.
Счетная палата проанализировала работу особых экономических зон (ОЭЗ; на начало 2019 г. было 26 зон в 23 регионах), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР; сейчас действует 85 ТОСЭР), промышленных парков (61 парк в 32 регионах) и индустриальных кластеров (45 кластеров в 35 регионах).
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