Счетная палата сомневается в эффективности льготных режимов для инвесторов

Льготные режимы для отдельных зон в регионах так и не стали способом поддержки экономики – реального эффекта от их введения пока нет, говорится в отчете Счетной палаты. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность подтвердили два человека, знакомых с содержанием документа. Представитель Счетной палаты подтвердил, что такой отчет действительно подготовлен.