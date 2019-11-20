Моногорода с проблемами и без

Слово «моногород», прочно вошедшее в наш лексикон после визита Владимира Путина в Пикалево в 2009 г., у многих ассоциируется «с экономической уязвимостью, запустением и скукой». Их история старше социалистической индустриализации – монопрофильными были еще поселки при текстильных фабриках Подмосковья или уральских горных заводах, в советское время их масштабы выросли. Особенностью таких городов было повышенное влияние основного предприятия на социальную сферу и подчиненная роль местной власти: зачастую директор предприятия оборонной отрасли был влиятельнее первого секретаря горкома КПСС. Массовая передача социалки местным властям в 1990-е, иногда сопровождавшаяся развалом предприятия, задержки зарплаты, повышенный риск безработицы и проч. создали в этих городах проблемную, иногда даже критичную ситуацию.