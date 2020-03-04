Правительство пересмотрит регулирование оборота оружия
Правительство премьер-министра Михаила Мишустина возобновило пересмотр обязательных требований к бизнесу, который инициировал его предшественник Дмитрий Медведев («регуляторная гильотина»), и сразу расширило перечень сфер, которых коснется реформа. К 41 действовавшей рабочей группе добавились две – оборот оружия и транспортная безопасность, говорится на профильном сайте. Сопредседателем в транспортной безопасности назначен руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, а в группе по обороту оружия – замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.
«Регуляторная гильотина» уже отсекла более 1200 устаревших актов РСФСР (перестали действовать с 2020 г.), а также устаревшие обязательные требования для компаний постсоветского периода. Всего ей предстоит разобраться более чем с 2 млн обязательных норм и правил, так чтобы с 2021 г. в России заработало обновленное контрольно-надзорное регулирование.