Правительство пересмотрит регулирование оборота оружия

«Регуляторная гильотина» уже отсекла более 1200 устаревших актов РСФСР (перестали действовать с 2020 г.), а также устаревшие обязательные требования для компаний постсоветского периода. Всего ей предстоит разобраться более чем с 2 млн обязательных норм и правил, так чтобы с 2021 г. в России заработало обновленное контрольно-надзорное регулирование.