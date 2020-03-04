Росстат обнаружил инвестиционный бум в 2018 году

В 2019 г. темпы роста инвестиций постепенно увеличивались в течение года – с 0,9% в I квартале до 2,3% в четвертом, при этом оценки роста за первые три квартала были повышены. Эксперты такого ускорения не ждали – консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», не превышал 1%. А Центробанк и вовсе оценивал рост инвестиций в IV квартале в 0,8%. Ускорение ожидалось, хотя и не такое сильное, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Удивлен такому сильному росту инвестиций в IV квартале и директор финансового центра «Сколково – РЭШ» Олег Шибанов.