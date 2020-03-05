Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД
Построит его новичок на инфраструктурном рынке – ГК «Регион»
Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Соглашение с правительством Подмосковья было подписано в феврале, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к разным сторонам сделки, и подтвердил представитель правительства области.
Концессионер – «Лыткаринская платная дорога», которая на 70% принадлежит ИК «Регион», остальное – у компании «Русдор-финанс». Инвесторы сами предложили построить дорогу и других претендентов не нашлось, следует из информации на сайте торгов.
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