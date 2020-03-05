Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД

Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов. Она намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД – полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Соглашение с правительством Подмосковья было подписано в феврале, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к разным сторонам сделки, и подтвердил представитель правительства области.