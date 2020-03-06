Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Сейчас конфисковать могут, например, контрабанду – деньги, алкоголь, взрывчатые вещества, наркотики, которые незаконно перевозят через границы стран ЕАЭС. Но по валютным статьям конфискации нет, пишет Минфин в пояснительной записке. Хотя Федеральная таможенная служба регулярно видит такие нарушения: за шесть с половиной лет она сообщила о 4460 преступлениях и возбудила более 1600 уголовных дел. Число осужденных небольшое, но растет: с 2 до 10 человек за невозврат выручки и с 8 до 23 за перевод по подложным документам в 2015–2018 гг., говорится в материалах Верховного суда.