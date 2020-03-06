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Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Но получить деньги из иностранных государств может быть непросто
Анна Червонная
Выведенную из России валюту уже не поймать, считают юристы /Максим Стулов / Ведомости

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Проект таких поправок в Уголовный кодекс опубликован на regulation.gov.

Сейчас конфисковать могут, например, контрабанду – деньги, алкоголь, взрывчатые вещества, наркотики, которые незаконно перевозят через границы стран ЕАЭС. Но по валютным статьям конфискации нет, пишет Минфин в пояснительной записке. Хотя Федеральная таможенная служба регулярно видит такие нарушения: за шесть с половиной лет она сообщила о 4460 преступлениях и возбудила более 1600 уголовных дел. Число осужденных небольшое, но растет: с 2 до 10 человек за невозврат выручки и с 8 до 23 за перевод по подложным документам в 2015–2018 гг., говорится в материалах Верховного суда.

Еще в прошлом году Минфин, напротив, выступал за отмену этих валютных статей и подготовил законопроект. Нарушения, предусмотренные этими статьями, лишь способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов, поясняло тогда министерство. Но против выступали некоторые ведомства и Центробанк, уточнял замминистра финансов Алексей Моисеев.

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