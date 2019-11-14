Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

В июне Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По данным Следственного комитета (СКР), в 2014 г. Петров, владелец и руководитель ООО «Рольф» и «Рольф эстейт» и Panabel Limited, вступил в сговор с их руководителями, чтобы вывести средства «Рольфа» на счета Panabel. СКР считает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор о покупке «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по многократно завышенной цене в 4 млрд руб. Затем, по данным следствия, через подконтрольный Петрову банк на счет кипрской компании 4 млрд руб. поступило в австрийском банке. Через подконтрольные Петрову иностранные организации он снова получил доступ к деньгам, считает следствие.