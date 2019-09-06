Сергей Петров: «Для меня лично это ничего не значит»
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Основатель «Рольфа» в блиц-интервью «Ведомостям» прокомментировал свое объявление в международный розыск.
– Вас объявили в международный розыск. Что вы скажете по этому поводу?
– У следствия есть определенная процедура, федеральный розыск, международный. И они ей следуют. Для меня лично это ничего не значит.
– Что вы будете теперь делать?
– Ничего не буду. Силовикам нужно показать активность. Вот и смотрите сами, на что идут деньги российских налогоплательщиков. Я вообще гражданин Австрии, а они никого не выдают.
– Но что будет с бизнесом вашей компании?
– Я уже давно ничем не владею. Я не являюсь бенефициаром, я даже из совета директоров вышел. Максимально дистанцировался. Она работает сама по себе.
Об уголовном деле против Петрова стало известно в конце июня. Его заподозрили в том, что он вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта», стоимость которых была умышленно завышена. Следствие оценило ущерб в 4 млрд руб.
«Рольф» – крупнейший автодилер в стране. Компания была создана Петровым в 1991 г. и на сегодняшний день принадлежит его семье. Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.