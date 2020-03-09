Правительство поставило под угрозу стабильность макроэкономики из-за нефти

Пару недель назад министр финансов Антон Силуанов фантазировал: «Бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас при цене на нефть даже около $30 за баррель мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы». Но Россия вышла из соглашения с ОПЕК, и фантазия воплотилась в жизнь: 9 марта нефть марки Brent стоила немногим больше $30 за баррель, курс доллара превысил 74 руб., курс евро – 85 руб. На закрытие торгов в Лондоне бумаги российских компаний потеряли от 7 до 22%.