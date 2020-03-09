Правительство поставило под угрозу стабильность макроэкономики из-за нефти
Пару недель назад министр финансов Антон Силуанов фантазировал: «Бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас при цене на нефть даже около $30 за баррель мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы». Но Россия вышла из соглашения с ОПЕК, и фантазия воплотилась в жизнь: 9 марта нефть марки Brent стоила немногим больше $30 за баррель, курс доллара превысил 74 руб., курс евро – 85 руб. На закрытие торгов в Лондоне бумаги российских компаний потеряли от 7 до 22%.
Почти сразу с заявлениями выступили российские Центробанк и Минфин. ЦБ объявил, что не будет 30 дней покупать валюту, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность рынка, а также обещал задействовать какие-то неназванные дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности.
Цены на нефть марки Urals упали ниже $42,4 – цены отсечения бюджетного правила, констатировал Минфин. По данным Refinitiv на 19.30 мск 9 марта, баррель Urals стоил $34,12. По бюджетному правилу в такой ситуации государство должно продавать на открытом рынке валюту из средств фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет Минфин. Ликвидных средств ФНБ и средств со счета по учету дополнительных нефтегазовых доходов – 10,1 трлн руб. на 1 марта – хватит, чтобы возместить недостаток нефтегазовых доходов при цене $25–30 за баррель на 6–10 лет.
Основной удар примут на себя компании, которые могут приостановить инвестиции, и конечные потребители, спрос которых сильно зависит от импорта, считают аналитики. Российская экономика перейдет от слабого роста к вялой рецессии, предсказывает главный экономист Global Markets BCS Владимир Тихомиров, если только коронавирус не вызовет рецессии в мировой экономике, тогда последствия для России сильно усугубятся. Профессор Высшей школы экономики, бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин прогнозирует спад активности не более 0,5 п. п. ВВП.