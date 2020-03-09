Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина. Совещание прошло в выходной день – 9 марта. В нем приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Несмотря на то что на совещании было восемь человек, пресс-служба правительства цитирует только двоих – Силуанова и Новака. По словам Новака, в ходе переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+ о продлении или заключении нового соглашения по ограничению добычи нефти, российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы «лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть». Несмотря на это, отметил министр, партнеры по ОПЕК приняли решение «о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».
По словам Силуанова, даже в условиях низких цен на нефть российские власти сохраняют планы по выполнению поручений президента и сохранению макроэкономической и финансовой стабильности в стране.
6 марта Россия не смогла договориться с ОПЕК о сокращении нефтедобычи. Члены организации предлагали уменьшить ее еще на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы поддержать цены, которые начали падать из-за коронавируса. Выход России из сделки, по данным Bloomberg, лоббировала «Роснефть». Сразу после открытия торгов 9 марта стоимость нефти марки Brent упала более чем на 30% на бирже ICE в Лондоне. Ее минимальная цена к 7.29 мск составила $31,29 за баррель, максимальной отметки в $37,06 за баррель достигла к 12:57 мск. Курсы евро и доллара обновили четырехлетний максимум: по данным Bloomberg, евро превысил отметку в 86 руб., доллар – в 75.