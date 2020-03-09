Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Несмотря на то что на совещании было восемь человек, пресс-служба правительства цитирует только двоих – Силуанова и Новака. По словам Новака, в ходе переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+ о продлении или заключении нового соглашения по ограничению добычи нефти, российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы «лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть». Несмотря на это, отметил министр, партнеры по ОПЕК приняли решение «о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».