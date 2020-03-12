Центробанк готов обсуждать смягчение требований валютного законодательства

Сейчас экспортерам нужно предоставлять информацию или документы о каждой проведенной валютной операции и возвращать валютную выручку точно в срок (оговорен в контракте). За малейшее несоблюдение требований им грозит штраф или даже уголовная ответственность. В 2019 г. из-за невозврата денег в Россию было возбуждено 190 уголовных дел, по данным ФТС.