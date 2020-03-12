Центробанк готов обсуждать смягчение требований валютного законодательства
Об этом давно просят экспортеры, но пока не все верят в реальный результат
Рабочая группа по улучшению валютного законодательства, созданная Центробанком, в феврале обсудила барьеры и избыточные требования, которые мешают развитию внешней торговли, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ.
Сейчас экспортерам нужно предоставлять информацию или документы о каждой проведенной валютной операции и возвращать валютную выручку точно в срок (оговорен в контракте). За малейшее несоблюдение требований им грозит штраф или даже уголовная ответственность. В 2019 г. из-за невозврата денег в Россию было возбуждено 190 уголовных дел, по данным ФТС.
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