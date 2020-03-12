Минфин собрался вкладывать ФНБ в юани
Минфин предложил вкладывать деньги фонда национального благосостояния (ФНБ) в долговые обязательства Китая. Кроме юаня Минфин в проекте поправок в постановление правительства предлагает добавить в список резервных валют японские иены. Еще осенью о будущем изменении валютной корзины ФНБ говорил замминистра финансов Владимир Колычев. Он объяснял это геополитическими рисками и попыткой снизить долю доллара в ФНБ.
По действующим правилам по 45% ликвидной части ФНБ вкладывается в доллары и евро, остальные 10% – в фунты стерлингов. По состоянию на 1 марта 2020 г. в ФНБ было 8,2 трлн руб., ликвидная часть – 6,6 трлн руб. На счетах в ЦБ размещено $45,3 млрд, 39 млрд евро, 7,6 млрд фунтов стерлингов и 206,2 млн руб., указывал Минфин накануне. Размещение ФНБ на счетах в иностранной валюте принесло доход в 35,8 млрд руб. ($534,2 млн) за 15 декабря – 29 февраля 2020 г., сообщил Минфин 11 марта.
Включение китайского юаня в валютную корзину ФНБ может помочь ее стабилизировать и повлиять на доходы от управления фондом, пишет Минфин в пояснительной записке к проекту документа.
Колычев также ранее объяснял, что Минфин хочет синхронизировать валютную структуру ФНБ со структурой золотовалютных резервов (ЗВР) Центробанка. На 30 июня 2019 г. доля китайского юаня в ЗВР достигала 13,2%.
Из-за сокращения доли доллара в золотовалютных резервах Россия потеряла около $7,7 млрд, подсчитывал Bloomberg в октябре. По данным издания, ЦБ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который укрепился на 6,5%.