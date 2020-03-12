Минфин собрался вкладывать ФНБ в юани

По действующим правилам по 45% ликвидной части ФНБ вкладывается в доллары и евро, остальные 10% – в фунты стерлингов. По состоянию на 1 марта 2020 г. в ФНБ было 8,2 трлн руб., ликвидная часть – 6,6 трлн руб. На счетах в ЦБ размещено $45,3 млрд, 39 млрд евро, 7,6 млрд фунтов стерлингов и 206,2 млн руб., указывал Минфин накануне. Размещение ФНБ на счетах в иностранной валюте принесло доход в 35,8 млрд руб. ($534,2 млн) за 15 декабря – 29 февраля 2020 г., сообщил Минфин 11 марта.