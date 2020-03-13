Государству не удается привлечь частные инвестиции в нацпроект «Экология»

Доля внебюджетных денег, которые правительство запланировало привлечь в нацпроект «Экология», составляет 79,8%, или 3,2 трлн из 4 трлн руб. Без них невозможно достигнуть поставленных целей, констатировал председатель комитета Совета Федерации по природопользованию Алексей Майоров на совещании о механизмах финансирования нацпроекта. Пока частные инвестиции в нацпроект минимальны – возможно, из-за недостаточно проработанного механизма их привлечения, предположил он.