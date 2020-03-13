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Господдержка ипотеки может снизить доступность жилья и расшатать макроэкономику

Аналитики ЦБ отговаривают от излишне усердной борьбы за снижение ипотечной ставки
Светлана Ястребова
Ускорение выдачи ипотеки сверх роста ввода нового жилья приведет к росту цен на жилье /Андрей Гордеев / Ведомости

Аналитики ЦБ оценили риски, которые усилия властей по поддержке ипотеки могут создать для рынка жилья. В феврале премьер Михаил Мишустин призывал добиваться снижения ставки ипотеки со средних 9% до менее 8%. Но излишне усердное снижение ставок может привести к росту цен на жилье, уменьшению его доступности и даже угрожать макроэкономической стабильности страны, предупредили аналитики ЦБ в записке «Ипотека и доступность жилья» (их мнение может не совпадать с позицией регулятора).

По нацпроекту «Жилье и городская среда» жилищное строительство должно вырасти примерно в 1,5 раза до 120 млн кв. м к 2024 г., в том числе за счет ипотечного кредитования – ставки должны снизиться до 7,9%. Но в 2019 г. уже было введено 80 млн кв. м жилья, что близко к рекорду последних лет – 90 млн кв. м, отрасль работает практически на полную мощность и вряд ли способна нарастить ввод жилья больше чем на 15%, замечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Ускорение роста ипотеки сверх роста нового строительства приведет исключительно к повышению цен на жилье, т. е. способствует не росту доступности жилья, а его снижению, поддерживает он аналитиков ЦБ.

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