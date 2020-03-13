Господдержка ипотеки может снизить доступность жилья и расшатать макроэкономику

По нацпроекту «Жилье и городская среда» жилищное строительство должно вырасти примерно в 1,5 раза до 120 млн кв. м к 2024 г., в том числе за счет ипотечного кредитования – ставки должны снизиться до 7,9%. Но в 2019 г. уже было введено 80 млн кв. м жилья, что близко к рекорду последних лет – 90 млн кв. м, отрасль работает практически на полную мощность и вряд ли способна нарастить ввод жилья больше чем на 15%, замечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Ускорение роста ипотеки сверх роста нового строительства приведет исключительно к повышению цен на жилье, т. е. способствует не росту доступности жилья, а его снижению, поддерживает он аналитиков ЦБ.