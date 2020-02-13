Семьи с детьми оценили льготную ипотеку

Эта программа появилась в начале 2018 г., первые кредиты были выданы в феврале. Оформить семейную ипотеку могут граждане, у которых родился второй или последующий ребенок в период с начала 2018 г. по конец 2022 г., при покупке готового или строящегося жилья на первичном рынке (в Дальневосточном федеральном округе – и на вторичном). В конце прошлого года условия программы были распространены на семьи с детьми-инвалидами, рожденными до конца 2022 г. Минимальный первоначальный взнос по такому кредиту – не менее 20% от стоимости жилья, сумма – до 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. в остальных регионах. Ставка такой ипотеки должна составлять не более 6% годовых, а по кредитам на Дальнем Востоке – 5% годовых. Изначально льготная ставка назначалась на первые 3–5 лет кредитования, а с прошлого года правительство позволило банкам применять ее весь срок кредита.