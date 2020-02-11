Ипотека снова дешевеет

ПСБ с 13 февраля снизит ставки по кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также по программе рефинансирования кредитов других банков в среднем на 0,5 п. п. Самая низкая ставка – от 7,5% годовых – будет действовать в ипотеке на новостройки при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 2,5–5 млн руб. в зависимости от региона.