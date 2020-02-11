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Ипотека снова дешевеет

Кредиты удешевили уже три крупных банка, планируют – еще минимум три
Людмила Коваль Анна Третьяк
Максим Стулов / Ведомости

Сразу три крупных розничных банка – ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк (ПСБ) – объявили об улучшении условий базовых программ ипотечного кредитования.

С 11 февраля ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных программ на 0,5 процентного пункта (п. п.). Кредит на готовое и строящееся жилье теперь выдается по ставке от 7,9% годовых (при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости жилья), на рефинансирование ипотеки другого банка – под 8,5%.

Альфа-банк с 10 февраля опустил ипотечные ставки на 0,4 п. п. Минимальная ставка кредитов на покупку строящегося жилья теперь составляет 7,99%, на вторичном рынке – 8,39%.

ПСБ с 13 февраля снизит ставки по кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также по программе рефинансирования кредитов других банков в среднем на 0,5 п. п. Самая низкая ставка – от 7,5% годовых – будет действовать в ипотеке на новостройки при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 2,5–5 млн руб. в зависимости от региона.

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