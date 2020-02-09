Крупные банки готовят новый виток снижения ставок по вкладам и кредитам
Ожидания банкиров в отношении снижения ключевой ставки, которые отразились в массовом сокращении ставок рублевых депозитов в последнюю неделю января, полностью оправдались. В пятницу, 7 февраля, совет директоров Центробанка шестой раз подряд принял решение снизить ключевую ставку, на этот раз на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 6%. Более того, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила: «Есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантирована». Оно состоится 20 марта.
Все это станет толчком для очередного витка снижения ставок как по вкладам, так и по кредитам, прежде всего, по ипотеке, единодушны опрошенные «Ведомостями» банкиры и аналитики.
Ставки по вкладам могут отреагировать на решение ЦБ довольно быстро, уже на следующей неделе, с небольшим лагом пойдут вниз и ставки по кредитам, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
Два банка из топ-10 по активам заявили «Ведомостям», что снизят ипотечные ставки уже на будущей неделе, два менее крупных признались, что на днях уменьшают доходность рублевых депозитов. Представители еще около десятка банков из топ-30 сообщили, что пока не принято конкретных решений, но ставки будут корректироваться с учетом конъюнктуры рынка и действий конкурентов.
Про вклады
В последние дни перед заседанием совета директоров ЦБ падение доходности рублевых вкладов в ряде крупных банков ускорилось. За первую неделю февраля четыре банка из топ-10 по величине портфеля привлеченных средств населения успели в очередной раз опустить ставки.
Альфа-банк в минувшую пятницу второй раз с начала года снизил рублевые ставки сразу на 0,2-0,8 п. п. до 4,8% годовых (5,15% – с учетом капитализации процентов). Столько крупнейший частный банк готов платить клиентам, не пользующимся другими продуктами банка, за дистанционное размещение от 5 млн руб. на 3 года.
Несколькими днями ранее Промсвязьбанк впервые в этом году уменьшил ставки, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.), максимальная ставка в рознице опустилась до 5,25%.
Московский кредитный банк (МКБ) повторно опустил доходность рублевых вкладов на 0,1-0,15 п. п. до 5,9% годовых в отделениях (до 6,2% по дистанционному депозиту на крупную сумму), а банк «ФК Открытие» — на 0,1 п. п. до 5,9% только по годовым вкладам.
Помимо них на уходящей неделе ставки снизили: «Абсолют банк» — на 0,15-0,5 п. п. до 5,85% годовых, «Ак барс» — на 0,25 до 5,25%, банк «Санкт-Петербург» — на 0,2-0,4 п. п. до 5,7% и ряд более мелких банков.
В субботу, 8 февраля, о снижении рублевых ставок на 0,2 п. п., объявил банк «Ренессанс кредит».
Депозитные ставки в общей массе ушли ниже 6%, констатирует директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
Но эти понижения не станут последними, признают банкиры. Уже с 10 февраля ставки вкладов снизит банк «Зенит», сообщил его зампред правления Дмитрий Юрин, связав это со снижением ключевой ставки и общей динамикой банковских ставок.
Февральское снижение ключевой ставки подстегнет банки к дальнейшему уменьшению ставок по вкладам и кредитам, уверен член правления «Почта банка» Григорий Бабаджанян.
В том, что ставки по вкладам будут постепенно снижать, признались представители «ФК Открытие», Совкомбанка и ряда других банков.
«Ключевая ставка ЦБ — важнейший, но не единственный фактор, влияющий на ставки по банковским продуктам, — напоминает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. — При принятии решения об их изменении банки также ориентируются на среднюю максимальную ставку топ-10 банков (к началу февраля она составила 5,76%) и на собственные потребности в ликвидности».
Проблем с рублевой ликвидностью у крупных банков сейчас нет, скорее наоборот, им все сложнее находить качественных заемщиков для размещения привлеченных от населения средств, отмечают аналитики рейтинговых агентств. Это может поддержать тренд на снижение ставок по вкладам.
С другой стороны, банки ожидали февральского снижения ключевой ставки и заранее отразили это в тарифах, поэтому серьезного влияния на банковские ставки оно, скорее всего, не окажет, прогнозирует младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский,
«Плавное снижение ставок по вкладам продолжится, хотя есть вероятность его замедления», — резюмирует аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский.
По оценкам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, максимальная ставка рублевых вкладов в ближайшие полгода опустится ниже 5,5%.
Про кредиты
Вслед за вкладами, банки будут снижать ставки по активным операциям, уверен управляющий директор «Абсолют банка» Антон Павлов.
Некоторые уже готовятся к новому раунду изменения условий по кредитным продуктам. В частности, руководитель департамента по развитию ипотечного кредитования Альфа-банка Артем Иванов указывает, что февральское снижение ключевой ставки создало потенциал для снижения ипотечных ставок. Альфа-банк планирует снизить ставки по ипотечным программам в ближайшее время, сейчас его минимальная ипотечная ставка — 8,09%, уточнила пресс-служба банка.
Уже на следующей неделе ВТБ планирует очередное снижение ставок по ипотеке, сообщил «Ведомостям» через пресс-службу заместитель президента-председателя правления госбанка Анатолий Печатников. Величину готовящегося снижения ипотечных ставок банки не назвали.
У ипотеки самый большой потенциал снижения ставки. Ипотечные ставки в большой степени зависят от стоимости фондирования на рынке, а оно снижается, объясняет представитель банка «Дом.РФ», добавляя, что «конкретные изменения будут зависеть от динамики финансовых рынков и экономической ситуации в стране в целом».
К концу 2019 г. средняя ставка выданной ипотеки опустилась до 9%, по подсчетам ЦБ. Хотимский считает, что в этом году она «может уйти ниже 8,5%».
Уже весной 2020 г. средняя ставка предложения для клиентов «с улицы» упадет до 8,5%, для зарплатных клиентов — до 8%, уверен независимый эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко.
А вот потенциал снижения стоимость потребительских кредитов ограничен, поскольку ЦБ ранее предпринял меры по ограничению темпов его роста. «Ставки по ним в большей степени зависят от рынка и от значения полной стоимости кредита, которое ЦБ устанавливает каждый квартал, нежели от ключевой ставки», — поясняет Зотов. Сейчас ставки по кредитам коррелируют с ключевой не так сильно, так как потенциал их снижения уже реализовался за счет мер по охлаждению рынка потребкредитования со стороны регулятора, соглашается Дужинский. По его словам, скорее всего, в ближайшее время мы не увидим существенного изменения кредитных ставок.
Представители «Ренессанс кредит» и «Русского стандарта» заявили, что в кредитовании будут действовать исходя из ситуации на рынке.
Снижение ключевой ставки может стимулировать рефинансирование, радуются банкиры. По мнению управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, на фоне снижения ключевой ставки наибольшую долю в кредитовании будет занимать рефинансирование, как это было в подобной ситуации в 2017 г. — начале 2018 г., во время прошлого раунда снижения ставок. «У населения появляются экономические стимулы для улучшения условий и по ранее взятым кредитам, поэтому 2020 г. будет годом рефинансирования», — поясняет Печатников.