Крупные банки готовят новый виток снижения ставок по вкладам и кредитам

Снижение ключевой ставки может стимулировать рефинансирование, радуются банкиры. По мнению управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, на фоне снижения ключевой ставки наибольшую долю в кредитовании будет занимать рефинансирование, как это было в подобной ситуации в 2017 г. — начале 2018 г., во время прошлого раунда снижения ставок. «У населения появляются экономические стимулы для улучшения условий и по ранее взятым кредитам, поэтому 2020 г. будет годом рефинансирования», — поясняет Печатников.