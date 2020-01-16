Что ждет вкладчиков и заемщиков в 2020 году

По их мнению, в первом полугодии ЦБ будет плавно снижать ключевую ставку и к середине года она достигнет 5,75%. Этому будет способствовать низкая инфляция: по прогнозу главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, к февралю она может достичь 2,5% в годовом исчислении, а в перспективе трех месяцев – 2–2,3%. Другой фактор – укрепление рубля, курс в 2020 г. может выйти в интервал 55–60 руб. за доллар, добавляет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В среду президент Владимир Путин сообщил о грядущем увеличении социальных расходов, в том числе на материнский капитал, детские пособия. «Возможность существенного увеличения расходов бюджета способна оказать заметное влияние на динамику инфляции и политику регулятора в отношении ключевой ставки. Тем не менее долгосрочный тренд на понижение ставок в экономике пока сохраняется», – уверен руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин.