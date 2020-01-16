Что ждет вкладчиков и заемщиков в 2020 году
За минувший год ЦБ снизил ключевую ставку с 7,75 до 6,25% годовых. Вслед за ней ставки самых выгодных рублевых депозитов для населения в крупных банках опустились с 8–8,25% до 6–6,5%. Доходность вкладов в долларах упала до 1–1,7%, в евро – до 0,1% под влиянием в том числе снижения учетных ставок ФРС США до 1,5–1,75% и ставки депозитов ЕЦБ до минус 0,5%.
По данным ЦБ, к декабрю ставки выданной ипотеки снизились на 0,47 процентного пункта (п. п.) до 9,19%, а средневзвешенные ставки займов для населения сроком до 1 года – на 0,82 п. п. до 15,13%.
В 2020 г. тенденция к снижению ставок в целом сохранится, хотя и не по всем продуктам и не так стремительно, как в 2019 г., считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
По их мнению, в первом полугодии ЦБ будет плавно снижать ключевую ставку и к середине года она достигнет 5,75%. Этому будет способствовать низкая инфляция: по прогнозу главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, к февралю она может достичь 2,5% в годовом исчислении, а в перспективе трех месяцев – 2–2,3%. Другой фактор – укрепление рубля, курс в 2020 г. может выйти в интервал 55–60 руб. за доллар, добавляет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В среду президент Владимир Путин сообщил о грядущем увеличении социальных расходов, в том числе на материнский капитал, детские пособия. «Возможность существенного увеличения расходов бюджета способна оказать заметное влияние на динамику инфляции и политику регулятора в отношении ключевой ставки. Тем не менее долгосрочный тренд на понижение ставок в экономике пока сохраняется», – уверен руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин.