Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января

Если резкого ухудшения экономических показателей или паники на рынках (например, из-за стремительного распространения коронавируса) не будет, в первом полугодии ЦБ плавно снизит ключевую ставку до 5,75%, полагают эксперты. Этому будет способствовать низкая инфляция: по прогнозу главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, она может достичь 2-2,5% в годовом исчислении в перспективе трех месяцев. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, при этом ставки вкладов упадут в среднем на 0,25-0,75 п. п. в зависимости от того, на сколько снизится ключевая ставка.