Крупнейшие банки массово снизили ставки рублевых вкладов в конце января
Набирает силу волна снижения ставок рублевых вкладов, которую в первые рабочие дни нового года запустили ведущие банки – Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк (РСХБ). Только за последнюю неделю ставки депозитов упали в пяти из 10 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения. Среди них лидеры рынка – Сбербанк и ВТБ, а также РСХБ, банк «ФК Открытие», Совкомбанк. Причем РСХБ и «ФК Открытие» снизили ставки повторно.
А всего за январь проценты по рублевым депозитам уменьшили уже как минимум 21 из 30 крупнейших розничных банков, восемь из них входят в топ-10. Действующие ставки вкладов в этих банках приведены в таблице в конце текста.
Как снизились ставки
В пятницу, 31 января, Сбербанк завершил прием своего самого выгодного промовклада новогоднего сезона 2020 г., после чего максимальная ставка его розничного депозита рухнула с 5,85 до 4,5% годовых. Ранее в январе Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
Также с 31 января РСХБ опустил рублевые ставки на 0,1-0,45 п. п., максимальный процент в рознице упал с 6,4 до 6% годовых (по вкладу на 4 года с выплатой процентов в конце срока).
Двумя днями ранее ВТБ уменьшил ставки в основной линейке розничных вкладов на 0,05-0,2 п. п. до 4,55% годовых (4,7% с учетом капитализации), но продлил до конца марта срок приема промовклада «Время роста», пока сохранив номинальные ставки 5,41-5,68%. Пресс-служба госбанка объяснила снижение ставок изменением конъюнктуры рынка.
Греф посоветовал хранить деньги в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях. Такое мнение он высказал в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» 26 января. «Сегодня их [сбережения] нужно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой», – цитирует Грефа ТАСС.
Банк «ФК Открытие» за последние 10 дней успел дважды снизить ставки основных депозитов – в общей сложности на 0,2-0,3 п. п., и довел максимальную ставку до 5,84%. Предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в среду сообщил журналистам, что у банка избыток ликвидности. «Мы накопили больше клиентских средств, чем можем утилизировать», – сказал он.
Совкомбанк снизил ставки для всех сроков вложений на 0,3 п. п., максимальную — до 5,8% годовых (для тех, кто не платит картой «Халва», для пользователей карты – до 6,8%).
Также в январе Газпромбанк снизил доходность рублевых депозитов на 0,1-0,4 п. п. до 5,5% годовых, а Московский кредитный банк – на 0,1-0,3 п. п. до 6%.
Коррекция доходности рублевых вложений в крупнейших розничных банках в январе привела к снижению индикативного показателя стоимости привлечения средств населения – средней максимальной ставки топ-10 банков (рассчитывается ЦБ каждую декаду). К 21 января она опустилась до 5,89% годовых (–0,12 п. п. с начала года). Значение за третью декаду января пока не опубликовано, но, по оценке «Ведомостей», оно снизится примерно на 0,2 п. п.
За пределами топ-10 банков на уходящей неделе ставки рублевых вкладов тем или иным образом уменьшили Московский индустриальный банк, «Хоум кредит», «Уралсиб» (повторно), МТС-банк. Ранее в январе так же поступили «Тинькофф банк», банк «Дом.рф», Ситибанк, «Санкт-Петербург» (отменил самый доходный, сезонный вклад), «Почта банк», банк «Возрождение», УБРиР, «Абсолют банк», «Зенит». В среднем снижение ставок в них составило 0,2-0,5 п. п.
Представители «Абсолют банка» и «Зенита» сообщили «Ведомостям», что готовятся к повторному понижению ставок вкладов в начале февраля.
Почему посыпались проценты
Банки снижают ставки рублевых вкладов для населения с весны прошлого года. Банкиры не скрывали, что делать это их побуждало, прежде всего, падение ключевой ставки. В 2019 г. ослабление инфляции заставило ЦБ поступательно снизить ее с 7,75% до 6,25%, последний раз это произошло в середине декабря.
Нынешняя волна падения ставок связана с тем же, уверен гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «Очевидно, банки ожидают очередного снижения ключевой ставки на четверть процентного пункта уже на следующем заседании ЦБ». Ранее в январе о том же «Ведомостям» говорил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке намечено на ближайшую пятницу, 7 февраля. Многие аналитики ожидают, что на нем ЦБ снизит ставку еще на 0,25 п. п. до 6%.
«Другая причина падения ставок вкладов – начавшееся еще в IV квартале 2019 г. торможение потребительского кредитования и кредитования малого бизнеса, связанное с ужесточением регулирования. Именно эти сегменты фондируются в основном за счет довольно дорогих пассивов – вкладов физических лиц. Поэтому спрос банков на деньги населения снижается», – говорит Самиев.
На поведение банков влияет и конкуренция: участники рынка следят за действиями конкурентов и крупнейших игроков, признавали сами банкиры.
Ставки будущего
По мнению Самиева, падение ставок рублевых вкладов «точно продлится в течение двух ближайших месяцев». А в дальнейшем все будет зависеть от цен на нефть, состояния в том числе мировой экономики, ситуации на валютном и фондовом рынках. Значительное ослабление рубля может ускорить инфляцию, затормозить падение или даже привести к повышению ключевой ставки и процентов по вкладам населения.
Если резкого ухудшения экономических показателей или паники на рынках (например, из-за стремительного распространения коронавируса) не будет, в первом полугодии ЦБ плавно снизит ключевую ставку до 5,75%, полагают эксперты. Этому будет способствовать низкая инфляция: по прогнозу главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, она может достичь 2-2,5% в годовом исчислении в перспективе трех месяцев. По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, при этом ставки вкладов упадут в среднем на 0,25-0,75 п. п. в зависимости от того, на сколько снизится ключевая ставка.
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко прогнозирует в первом полугодии снижение средних ставок рублевых вкладов с 3,8-5,5% до 3-4,5% при условии снижения ключевой ставки до 6%.
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках в этом году опустится ниже 5%, считает Задорнов.
Во втором полугодии Ващенко ждет повышения банковских ставок в пределах 1 п. п., которое будет связано с ростом инфляции. «Осенью ставки могут вернуться на нынешний уровень, если инфляция разгонится до 5% в годовом выражении, а курс доллара вырастет до 65-70 руб./$. Шоковый сценарий вызовет более резкий рост ставок», – поясняет он.