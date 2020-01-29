Россияне несут в банки рубли и валюту, несмотря на низкие ставки

Вклады физлиц в банках в рублевом эквиваленте к началу 2020 г. достигли 30,55 трлн руб., следует из статистики ЦБ. За год прирост составил 7,3%, или 2,09 трлн руб. (рост за 2018 г. – 9,5%). Рублевые вклады увеличились на 2,22 трлн руб. (9,9%) до 24,576 трлн. Стоимость валютных вложений населения из-за укрепления рубля формально снизилась на 2,2%, но в долларовом эквиваленте валютные вклады выросли на $8,6 млрд до $96,5 млрд (в 2018 г. – сокращение на $4,9 млрд). Это переоценкой уже не объяснить: курс евро к доллару за год упал примерно на 2%.