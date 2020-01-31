Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых
Упорное снижение банками ставок ипотеки в прошлом году не помогло им повторить рекорды 2018 г. За 2019 г. банки выдали 1,27 млн ипотечных кредитов на 2,85 трлн руб., следует из данных ЦБ. Исторический рекорд не покорился – в 2018 г. банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на 3,01 трлн руб.
Темпы кредитования ускорились уже под конец года: больше всего кредитов банки выдали в декабре – более 145 000 на 345 млрд руб.
Ипотечный портфель банков за год достиг 7,47 трлн руб. Среднегодовая ставка ипотеки, по подсчетам «Ведомостей», составила 9,87% годовых против 9,56% в 2018 г.
Стоимость ипотеки достигла пика весной – 10,56% на 1 мая, но затем начала снижаться вслед за ключевой ставкой Центробанка. К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.