Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов
Начало нового года крупнейшие банки во главе со Сбербанком отметили новой волной снижения ставок рублевых вкладов. Только 10 января сразу три банка из топ-5 по величине портфеля вкладов населения уменьшили ставки розничных депозитов.
Как упали ставки
Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений. Условия его промовкладов с повышенными ставками пока не изменились: до 15 января продолжает действовать «Новогодний бонус» для всех клиентов со ставкой 4,85–5,25%, до 31 января – «Выгодный старт» для новых вкладчиков с доходностью 5–5,85% годовых.
Другой госбанк, Россельхозбанк, в пятницу снизил базовые ставки на 0,05–0,25 п. п., кроме того, в январе прекращена акция, по условиям которой до нового года можно было размещать рубли на 3 года под 7% годовых. Таким образом, максимальная розничная ставка вклада в банке снизилась с начала года на 0,6 п. п. до 6,4% годовых (вклад «Доходный», дистанционный, сроком 4 года).
В тот же день крупнейший частный банк, Альфа-банк, снизил ставки по всей линейке вкладов на 0,2–0,5 п. п. и отменил сезонный вклад «Еще выше» со ставкой 5,94% годовых (6,1% после капитализации). Теперь максимальная ставка розничного вклада для клиентов, не пользующихся дополнительно другими услугами банка, опустилась до 5,1% (при вложении от 5 млн руб. на 3 года; 5,5% – после капитализации).
Сбербанк и Альфа-банк не меняли ставки базовых вкладов более двух месяцев. Россельхозбанк последний раз снижал рублевые ставки в начале декабря.
ВТБ и Газпромбанк, также входящие в пятерку лидеров рынка вкладов, пока в этом году условия привлечения средств населения не корректировали. Но ВТБ успел это сделать в конце декабря. Он снизил ставки рублевых вкладов на 0,15–0,2 п. п., в рознице до 4,75% (срок вложений 6–24 месяца). Кроме того, ВТБ продлил срок приема промовклада «Время роста» до 31 января, сохранив ставку для вложений на 380 дней (5,41% до капитализации) и снизив для 180 дней с 5,78% до 5,54%.
Представители еще двух банков из топ-30 («Почта банка» и банка «Зенит») признались «Ведомостям», что снизят ставки вкладов на будущей неделе.
Почему падают ставки
Банкиры утверждают, что менять доходность рублевых вкладов их побуждает падение ключевой ставки. Последний раз ЦБ снизил ее в середине декабря на 0,25 п. п. до 6,25%.
Снижение ставок по вкладам Сбербанком отыгрывает последнее снижение ставки ЦБ и ожидания ее повторного снижения на 25 базисных пунктов (б. п.) в конце февраля, пояснил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
Член правления, директор по продуктам и технологиям «Почта банка» Григорий Бабаджанян говорит, что его банк планомерно снижает ставки по депозитам вслед за очередным снижением ключевой ставки ЦБ и в русле рыночной тенденции: «Первое снижение на 0,1 п. п. произошло 27 декабря 2019 (до 5,9% годовых), следующее снижение на 0,1 п. п. планируется 14 января по промовкладу «Новогодний» до 5,8% годовых при сроке 9 месяцев».
«С июня 2019 г. ключевая ставка снизилась на 1,5 п. п., и рынок ожидает очередного ее снижения – еще на 0,25 п. п. – в I квартале. Ставки по кредитам быстро отыграли эти изменения: так, по ипотеке уже в ноябре 2019 г. они рухнули до исторического минимума. По вкладам это снижение отыграно лишь частично: максимальная ставка 10 крупнейших банков снизилась 1,35 п. п., но многие банки не стали так быстро снижать ставки. Банки, которые не успели сманеврировать и до конца года, в том числе за счет сезонных предложений, держали ставки в районе 7% годовых, параллельно выдавая кредиты по пониженным ставкам, могут оказаться в глубоком убытке. Такие банки начнут снижать ставки рублевых депозитов уже в начале года», – рассуждает в беседе с «Ведомостями» Матовников.
В 2020 г. понижательный тренд ставок сохранится, а основная волна снижения процентов по депозитам придется на весну, полагает аналитик BCS Global Markets Елена Царева. Вероятность понижения ключевой ставки весной велика, а значит, банкам придется отреагировать на решение регулятора и опустить ставки по рублевым депозитам, соглашается гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.
По словам Царевой, помимо ключевой ставки рынок будет следить за действиями крупнейших игроков: «у Сбербанка есть достаточно большой запас прочности, и банк может снижать ставки без опасений за оттоки. Розничные банки негласно следуют правилу добавлять 1–2 п. п. к ставке базовых депозитов Сбербанка и всегда корректируют свои продукты, ориентируясь на лидера».
Изменения ставок вкладов лидерами рынка непременно отразятся на значении средней максимальной ставки вкладов 10 крупнейший банков по величине портфеля привлеченных рублевых средств населения, которая, по подсчетам ЦБ, к концу года опустилась до 6,011%. Особенно сильно она может снизиться после завершения срока приема сезонных промовкладов крупнейшими игроками в конце января. ЦБ рекомендует остальным банкам не превышать максимальную ставку топ-10 банков более чем на 2 п. п.