Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов

«С июня 2019 г. ключевая ставка снизилась на 1,5 п. п., и рынок ожидает очередного ее снижения – еще на 0,25 п. п. – в I квартале. Ставки по кредитам быстро отыграли эти изменения: так, по ипотеке уже в ноябре 2019 г. они рухнули до исторического минимума. По вкладам это снижение отыграно лишь частично: максимальная ставка 10 крупнейших банков снизилась 1,35 п. п., но многие банки не стали так быстро снижать ставки. Банки, которые не успели сманеврировать и до конца года, в том числе за счет сезонных предложений, держали ставки в районе 7% годовых, параллельно выдавая кредиты по пониженным ставкам, могут оказаться в глубоком убытке. Такие банки начнут снижать ставки рублевых депозитов уже в начале года», – рассуждает в беседе с «Ведомостями» Матовников.