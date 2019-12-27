Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе
Сбербанк составил список самых заметных банковских трендов 2019 г. В исследование вошли данные о состоянии банковской системы, ее регулировании, а также об ипотеке, кибератаках, депозитах и взносах Агентства страхования вкладов (АСВ). Банк отметил, к примеру, ужесточение действий ЦБ, насыщение рынка потребкредитования и достижение дефолтности банков минимального уровня за последние пять лет — «Ведомости» собрали главное из презентации.
Ужесточение банковского регулирования. По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд, констатирует Сбербанк. Ответственность за это он возлагает на ЦБ, который стремится оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков. Регулятор, в частности, ограничил кредитование в валюте, в том числе экспортеров, все виды потребительского кредитования и ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20%.
Но часто эти ограничения негативно сказываются и на нормальной деятельности банков, считает Сбербанк. По его мнению, назрела необходимость «инвентаризации регулирования и оценки его воздействия на экономику, вся история показывает, что избыток регулирования не менее опасен, чем его полное отсутствие».
Существенное замедление всех банковских рынков. Прирост вкладов по итогам года окажется ниже 5% против почти 10% в 2018 г., прирост средств предприятий замедлился с 12,8% до 5,5%, а кредиты предприятиям нефинансового сектора — с 10,5% до 3,1%, прогнозирует Сбербанк. Фактически у банков осталось не так много привлекательных и растущих сегментов бизнеса, что определило их внимание к кредитованию физлиц, которое замедлилось с 22% до 18%, отмечается в релизе.
В связи с этим Сбербанк прогнозирует усиление конкуренции внутри банковской системы и снижение привлекательности банковского бизнеса в целом.
Снижение ипотечных ставок до рекордного уровня. К концу 2019 г. ставка выдач может вплотную приблизиться к 9%, прогнозирует Сбербанк. В то же время в начале года стоимость ипотеки выросла более чем на 1 п.п. из-за увеличения рублевых ставок в конце 2018 г. Это повлияло на снижение объема выдач и повлияет на среднюю за год ставку — по итогам 2019 г. она окажется выше, чем годом ранее. Тем не менее, достигнутый уровень ставок позволяет рассчитывать на рекордные выдачи в 2020 г. в объеме более 3,5 трлн руб., считает Сбербанк.
Бюджет стал крупнейшим кредитором банковской системы. Минфин в 2019 г. сыграл большую роль в части замедления темпов роста ресурсной базы банковской системы, считает Сбербанк. За первые 10 месяцев года профицит федерального бюджета превысил 3 трлн руб., а баланс консолидированного бюджета оказался еще больше — почти 4,5 трлн руб. Из-за этого депозиты бюджета в банках за 10 месяцев 2019 г. выросли на 2,5 трлн руб. Вклады россиян за это же время увеличились лишь на 923 млрд руб., а средства юрлиц (кроме средств бюджетов) даже сократились на 758 млрд руб.
По мнению Сбербанка, такая ситуация делает банки более зависимыми от политики одного кредитора, влияет на ставки и конкуренцию и снижает рост кредитования. Банк объясняет это тем, что депозиты бюджетов не подходят для финансирования кредитного портфеля: они размещаются большими суммами, но на короткий срок, а стоимость их привлечения слишком высока для банков и близка к ключевой ставке. Сбербанк прогнозирует, что рост объемов депозитов бюджетов продолжится и в 2020 г.
Рост интереса россиян к рынку ценных бумаг. Падение ставок по рублевым депозитам вынудило россиян искать доходность на рынке ценных бумаг: число физлиц, открывших брокерский счет, — в 2019 г. достигло 3,5 млн. Суммарный объем активов на их торговых счетах, по оценке ЦБ, превысил 10 трлн руб. Одновременно банк фиксирует снижение доходности наиболее надежных инструментов сбережения на фондовом рынке (ОФЗ, корпоративных облигаций с высокими кредитными рейтингами).
Все это в 2020 г. может спровоцировать изменение риск-профиля среднестатистического инвестора и «выдавить» сбережения в более рисковые инструменты, считает Сбербанк.
Утечки данных клиентов. Проблема утечек данных клиентов банков впервые стала по-настоящему массовой, считает Сбербанк. При этом в 2019 г. мошенники в основном не взламывали системы банков, а использовали методы социальной инженерии для получения данных. Спрос мошенников на данные клиентов привел к нескольким резонансным утечкам данных, причем и тут слабым звеном оказались не технологии, а люди, отмечает банк: практически во всех случаях виновными оказались сотрудники самих банков или их подрядчиков, имевшие доступ к данным.
Это исследование составлено Сбербанком на основе данных, получаемых из платежных систем и общедоступных источников. Аналитики банка также анализировали социально-экономические процессы в стране.