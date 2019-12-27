Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

Снижение ипотечных ставок до рекордного уровня. К концу 2019 г. ставка выдач может вплотную приблизиться к 9%, прогнозирует Сбербанк. В то же время в начале года стоимость ипотеки выросла более чем на 1 п.п. из-за увеличения рублевых ставок в конце 2018 г. Это повлияло на снижение объема выдач и повлияет на среднюю за год ставку — по итогам 2019 г. она окажется выше, чем годом ранее. Тем не менее, достигнутый уровень ставок позволяет рассчитывать на рекордные выдачи в 2020 г. в объеме более 3,5 трлн руб., считает Сбербанк.