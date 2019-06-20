Банки рапортуют о снижении ставок семейной ипотеки ниже предписанных 6%

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Средневзвешенная ставка по выданным в России в течение апреля ипотечным кредитам, по данным ЦБ, составила 10,56% годовых Денис Абрамов / Ведомости

Льготная детская (семейная) ипотека запущена в 2018 г. Получить ее могут граждане, у которых родится второй или последующий ребенок в период с начала 2018 г. по конец 2022 г., при покупке квартиры в возводимой либо готовой новостройке. Такие семьи также получили право рефинансировать ранее взятые жилищные кредиты на условиях госпрограммы, если согласится банк. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья, сумма – до 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. в остальных регионах. Первоначально по условиям этой госпрограммы ипотеку выдавали под 6% годовых на первые три года кредитования (при рождении второго ребенка) или пять лет (при рождении третьего или следующего), далее ставка увеличивалась до уровня ключевой плюс 2% годовых.

Особым спросом программа не пользовалась. По данным Минфина, с февраля 2018 г. по апрель 2019 г. было выдано 9422 таких кредита на 23,7 млрд руб. (включая рефинансирование) – менее 1% от всех выданных ипотечных кредитов за этот срок. Всего, по данным Минфина, в программе участвует 46 банков, половина из них выдала менее 10 кредитов. Минфин не выделял достаточно денег на субсидирование ставки льготной ипотеки, объяснил 20 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии. Однако, по его словам, теперь проблема решена и деньги выделены.