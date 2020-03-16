Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства

Сильно может измениться сама процедура банкротства – останется реабилитация и ликвидация имущества. От наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления министерство предлагает отказаться. Также Минэкономразвития хочет создать маркетплейс с информацией о торгах, которая должна появляться не менее чем за 30 дней до них. Продавать бизнес можно будет полностью, а не по частям, уточнил Торосов. Это позволит сохранять предприятия и рабочие места, надеется он. А чтобы избежать привлечения «подкупных» арбитражных управляющих, можно будет выбирать их по рейтингу или в случайном порядке.