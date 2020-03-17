Бизнесу не удалось добиться поправок в проект Путина о сокращении уголовных рисков

Налоговая недоимка, при которой грозит уголовная ответственность, будет увеличена при этом до 2,7 млн руб. в крупном размере и 13,5 млн в особо крупном размере для людей и до 15 млн и 45 млн руб. для компаний. Сейчас для возбуждения уголовного дела людям достаточно не заплатить 900 000 или 4,5 млн руб. (в особо крупном размере) за три года, если недоимка превышает 10 или 20% всех налоговых платежей соответственно. Компаниям – более 5 млн за три года или 15 млн руб. (в особо крупном размере) при недоимке свыше 25 или 50%. Доли проект Путина исключает. Но отказ от них приведет к тому, что даже если компания не выплатила 1% от всей суммы, ее сотрудники рискуют попасть в тюрьму, отмечал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).