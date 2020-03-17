Бизнесу не удалось добиться поправок в проект Путина о сокращении уголовных рисков
Законопроект президента Владимира Путина, который частично освобождает предпринимателей от уголовной ответственности, был принят Госдумой во втором чтении. В нем предлагается изменить наказание за валютные и налоговые нарушения, а также ограничить применение ст. 210, по которой сотрудников организации можно обвинить в организации преступного сообщества.
Бизнес, юристы и иностранные инвесторы предлагали поправить документ и отмечали, что в текущем варианте законопроект может только ухудшить положение предпринимателей. Но добиться удалось только ограничения начисления налоговой недоимки тремя годами. Изначально президент предлагал эту норму исключить.
Налоговая недоимка, при которой грозит уголовная ответственность, будет увеличена при этом до 2,7 млн руб. в крупном размере и 13,5 млн в особо крупном размере для людей и до 15 млн и 45 млн руб. для компаний. Сейчас для возбуждения уголовного дела людям достаточно не заплатить 900 000 или 4,5 млн руб. (в особо крупном размере) за три года, если недоимка превышает 10 или 20% всех налоговых платежей соответственно. Компаниям – более 5 млн за три года или 15 млн руб. (в особо крупном размере) при недоимке свыше 25 или 50%. Доли проект Путина исключает. Но отказ от них приведет к тому, что даже если компания не выплатила 1% от всей суммы, ее сотрудники рискуют попасть в тюрьму, отмечал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
По статье о невозврате валютной выручки президент предлагает сначала применять административное наказание, а уже после – уголовное, а также повысить размер невозврата валютной выручки, который считается крупным, с 9 млн до 100 млн руб., а особо крупным – с 45 млн до 150 млн руб. Но если контрагенты предварительно сговорились нарушить закон, президент предлагает не просто выписывать им штраф (сейчас – до 500 000 руб.), но и лишать их свободы – до пяти лет.
Но предприятия и так чаще всего обвиняют именно в сговоре, указывал РСПП. И сама статья на отдельное преступление не указывает, отмечал раньше Минфин и предлагал ее отменить совсем, а ее положения сделать квалифицирующим признаком преступлений, связанных с легализацией.
Также проект предполагает, что учредители, руководители и работники компании не будут нести ответственность по экономическим преступлениям только из-за того, что они числятся в компании. Исключение – организации, которые заведомо созданы для совершения преступлений. Самые громкие дела по такой статье – обвинение владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, а также бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова.